Vorschau: Genshin Impact – Das neue große Update „Ein Pfad zu Blumenpracht und Sonnenglut“ angespielt (gamescom 2024)

Wir haben auf der gamescom 2024 das neue große Update zu Genshin Impact mit dem Namen „Ein Pfad zu Blumenpracht und Sonnenglut“ ausprobiert. Dabei konnten wir nicht nur die drei neuen Charaktere ausprobieren, sondern auch tolle Aufgaben in der neuen Welt Natlan finden und uns sogar in Drachen verwandeln.

Die sechste Nation von Genshin Impact wurde enthüllt

Wir reisen im neuen großen Update in das Gebiet Natlan. Hier herrscht Tradition und Kriegeranwärter müssen sich auf eine Art Pilgerpfad begeben, um die Traditionen ihres Stammes verstehen zu lernen. Dabei ist die Symbiose mit den Drachen der Gegend, die hier „Saurier“ genannt werden, ein wichtiger Aspekt. Die generelle Stimmung, die wir beim Spielen erlebt haben, war eine sehr an die Urzeit angelehnte Atmosphäre.

Bei unseren Reisen treffen wir auf die drei neuen Charaktere Kachina, Kinich und Mualani. Jeder von ihnen kommt natürlich mit seinen eigenen Fähigkeiten daher und hat eine Symbiose mit einer der drei Saurierarten. Kachina ist eine 4-Sterne-Geo-Figur vom Stamm der Kinder der Echos, die eine Stangenwaffe benutzt und auf ihrem kleinen Wirbelwind reitend Klippen erklimmen oder Flächenschaden verursachen kann. Kinich, ein erfahrener Jäger von den Nachkommen der Baumkrone, ist ein 5-Sterne-Dendro-Krieger, der einen Zweihänder benutzt und mithilfe seines Kletterseils hoch oben gelegene Orte erreichen, aber sich auch mit Gegnern verbinden und sie heftigen Schussangriffen aussetzen kann. Und Mualani vom Stamm der Menschen der Quellen ist die Inhaberin eines Ladens für Wassersportausrüstung und ebenfalls eine starke 5-Sterne-Hydro-Kriegerin, die mit einem Katalysator kämpft. Sie kann sich auf ihr verlässliches Haifisch-Surfbrett schwingen, um sich über Wasser, flüssiges Phlogiston und flaches Land zu bewegen. Im Kampf kann Mualani, wenn sie sich auf ihrem Haifisch-Surfbrett fortbewegt, Feinde auf ihrem Weg markieren und Haifischbisse gegen sie einsetzen, die nach mehreren Treffern sogar noch mehr Schaden verursachen.

Als Saurier herumrennen macht einfach Spaß

Der wohl interessanteste Aspekt dieses Updates ist, dass man sich an gewissen Stellen in einen der drei Saurier verwandeln und ihre Fähigkeiten nutzen kann. Der Tepetlisaurier ist wohl eine Art Maulwurf, denn er kann sich in die Erde eingraben und so sogar Felswände erklimmen. Den Yunkasaurier zieht es eher in die Lüfte, denn er kann sich an bestimmten Punkten heranziehen, wie etwa mit einem Greifhaken. Der dritte Saurier, der Koholasaurier, bevorzugt das kühle Nass und kann sich richtig geschwind im Wasser fortbewegen. Mit allen drei Sauriern hatte ich eine Menge Spaß, die Welt zu erkunden und Aufgaben zu lösen.

Vervollständigt das Graffiti

Apropos Aufgaben, davon gibt es im Update natürlich auch einige. Wir treffen recht früh zu Beginn im ersten großen Ort des neuen Gebiets Natlan eine verschrobene Künstlerin, welche uns eine gigantische Wand zeigt. Diese können wir mit Graffiti füllen, wenn wir unterschiedliche Aufgaben lösen. Diese sind überall auf der Karte verteilt und wir können sie jederzeit über ein neues Menü auswählen. Mit dabei sind standardmäßige Aufgaben wie das Besiegen von bestimmten Gegnergruppen oder das Finden von bestimmten Items, aber auch eine Foto-Safari auf der Jagd nach bestimmten Sauriern oder Zeitrennen als verwandelte Saurier sind mit von der Partie. Es gibt im großen Gebiet wirklich viel zu entdecken und man muss sich die Fähigkeiten von allen Charakteren und Sauriern zunutze machen, um das Graffiti zu vervollständigen.

Angebot Funko Pop! Games: Genshin Impact - Keqing - Pop! Asia - Vinyl-Sammelfigur - Geschenkidee - Offizielle Handelswaren - Spielzeug Für Kinder und Erwachsene - Games Fans - Modellfigur Für Sammler IDEALE SAMMLER-GRÖSSE - Mit einer Höhe von ca. 9,5 cm (3,75 Zoll) ergänzt diese Vinyl-Minifigur andere Sammlerstücke und passt perfekt in Ihre Vitrine oder auf Ihren Schreibtisch.

PREMIUM VINYL MATERIAL - Hergestellt aus hochwertigem, haltbarem Vinyl, ist dieses Sammlerstück langlebig und hält dem täglichen Gebrauch stand, so dass Fans und Sammler lange Freude daran haben werden.

PERFEKTES GESCHENK FÜR POP! ASIA FANS - Ideal für Feiertage, Geburtstage oder besondere Anlässe und als Geschenk ist diese exklusive Figur eine unverzichtbare Ergänzung für jede POP! Asia Merchandise-Sammlung

ERWEITERN SIE IHRE SAMMELUNG - Ergänzen Sie Ihr wachsendes Sortiment an Funko Pop! Figuren mit diesem einzigartigen Vinyl-Display und suchen Sie nach weiteren seltenen und exklusiven Sammlerstücken für ein komplettes Set.

LEADING POP CULTURE BRAND - Vertrauen Sie auf die Expertise von Funko, dem führenden Hersteller von Popkultur-Artikeln wie Vinylfiguren, Action Toys, Plüsch, Kleidung, Brettspielen und vielem mehr.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.