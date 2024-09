Vorschau: Symphonia – Ein Plattformer für Freunde der Musik (gamescom 2024)

Symphonia ist ein Plattformer, der komplett ohne Kämpfer oder Gewalt jeglicher Art auskommt. Vielmehr gilt es hier geschickt von links nach rechts zu huschen und hat als zentrales Element die Musik. Im Rahmen der gamescom 2024 konnten wir es ein wenig Anspielen und verraten euch, ob ihr nicht vielleicht mal in die Demo reinschauen solltet.

Mit den Geigenbogen voran

In Symphonia ist Musik die Quelle des Lebens, doch die Gründer und Orchester sind verschwunden, sodass sich nun Stille über die Welt legt. Ihr erwacht als legendärer Musiker mit eurer Geige und zieht aus, um wieder Musik in die Welt zu bringen. Dafür müsst ihr nicht kämpfen, sondern Hindernisse durch Springen und Musizieren überwinden. Per Knopfdruck spielt ihr mit eurer Geige wirklich schöne Melodien, um alte Gerätschaften wieder in Gang zu bringen.

Auch beim Klettern und Springen hilft euch eure Geige, beziehungsweise euer Geigenbogen. Damit könnt ihr euch vom Boden und von Wänden abstoßen, um weiter als gewöhnlich zu springen. In roten Kissen hakt ihr euch hingegen fest und lasst euch in eine Richtung katapultieren. Starker Wind bläst euch als luftigen Musiker durch die Gegend, was ihr geschickt einsetzen müsst.

Dabei solltet ihr nicht in scharfe Dornen oder metallische Spitzen fallen. Dann „sterbt“ ihr und müsst den Abschnitt nochmal von Vorne beginnen. In der Demo selbst waren die Speicherpunkte aber großzügig verteilt, sodass kaum Fortschritt verloren ging.

