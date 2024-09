Vorschau: Funko Fusion – Ein bunter Trip durch das Chaos-Multiversum (gamescom 2024)

Wenn ab dem 13. September 2024 die bekannten Funko-Pop-Figuren ihr erstes digitales Abenteuer als Videospiel bestreiten, kommt wahrscheinlich jeder mit irgendeinem Franchise auf seine Kosten. Auf der diesjährigen gamescom hatten wir die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das kommende Funko Fusion zu werfen, das neueste Projekt von 10-10 Games. Das junge Studio, das aus ehemaligen Mitgliedern von TT Games besteht, bringt nun den Charme der Funko-Pop-Figuren auf die Bildschirme. Mit einem riesigen Portfolio an Lizenzen aus Filmen und Serien, unterstützt von Universal Studios, scheint dieses Spiel eine farbenfrohe und actiongeladene Hommage an die Popkultur zu werden. Aber kann es auch in Sachen Gameplay überzeugen? Wir haben die Demo angespielt und uns einen Eindruck verschafft.

Ein chaotisches Multiversum voller bekannter Gesichter

Funko Fusion entführt uns in ein wildes Multiversum, das von Popkultur-Franchises nur so wimmelt. In der Rolle von ikonischen Funko-Pop Charakteren kämpfen wir gegen den bösen Eddy Funko, der sich die stärksten Figuren der Welten einverleiben will, um das Multiversum zu beherrschen. Eddy, der dunkle Gegenpart zu Freddy Funko, ist ein mächtiger Gestaltwandler, der durch seine Fähigkeit, die Bewohner der verschiedenen Welten zu korrumpieren, eine Armee aus verdorbenen Charakteren aufbaut. Die Mission ist klar: Die Helden aus Film und Fernsehen müssen das Chaos beenden und die Ordnung wiederherstellen.

Klassisches Gameplay mit Funko-Twist

In der gamescom-Demo wurden wir direkt in die Welt von Jurassic World geworfen, wo wir in die Rolle eines Funko-Pop-Charakters schlüpften. Das Design der Umgebung erinnert stark an das runde, bunte Plastik-Design der Funko-Figuren. Mit einem Arsenal an Spielzeugwaffen ausgestattet – darunter ein Spielzeug-Gewehr und ein elektrischer Schlagstock – galt es, aus ihren Gehegen entlaufene Funko-Pop Dinos wieder einzufangen. Das Gameplay fühlte sich sofort vertraut an, insbesondere für Fans der LEGO-Spiele. Man kämpft sich durch Gegner, zerstört Objekte in der Umgebung und sammelt dabei Kristalle, die man später gegen neue Waffen oder andere Gegenstände eintauschen kann.

Besonders auffällig ist die Möglichkeit, Gegnern den Kopf abzuschießen – eine Anspielung auf die ikonische Darstellung der Funko-Pop Figuren, die dennoch im humorvollen Stil gehalten ist. Stirbt der eigene Charakter, wird er zu einem Geist und verliert seine gesammelten Gegenstände. Um ins Spiel zurückzukehren, muss man eine Funko-Pop Schachtel finden und eine Gebühr in Form der gesammelten Kristalle zahlen, um sich wiederzubeleben. Dieses System fügt dem sonst einfachen Gameplay eine interessante strategische Komponente hinzu.

Abwechslungsreiche Missionen und bekannte Schauplätze

Unsere Hauptaufgabe in der Demo bestand darin, die entflohenen Dilophosaurier wieder einzufangen, was durch den Einsatz der verschiedenen Waffen und das Lösen kleinerer Rätsel geschah. So mussten wir unter anderem elektrische Sicherungen sammeln und einen Türmechanismus reparieren, um weiter in das Labor des Parks vorzudringen. Insgesamt war die kurze Demo aber nur ein Schnipsel vom großen Ganzen. Es bleibt also abzuwarten, welche weiteren Herausforderungen das Spiel bereithält.

Neben den actiongeladenen Kämpfen bietet Funko Fusion auch viele Rätsel und Sammelaufgaben, die geschickt in die verschiedenen Welten integriert sind. Besonders die Vielfalt der Franchises verspricht Abwechslung: Von Jurassic World über Zurück in die Zukunft bis hin zu The Thing – das Spiel schöpft aus einer Vielzahl an ikonischen Film- und Serienwelten, die es ermöglichen, alle Lieblingscharaktere in ungewöhnlichen Kombinationen und Szenarien zu erleben. Denn jede Funko-Pop-Figur ist in jeder Welt und in jedem Level einsetzbar. Einige Aktionen können dann auch nur mit bestimmten Charakteren ausgeführt werden, sodass ein Level mehrfach betreten werden muss – analog zu den LEGO-Spielen.

Und obwohl Funko Fusion auf den ersten Blick einen Hauch von typischen Kinderspiel mitbringt, bietet es doch einiges an Substanz und Herausforderungen. Das bunte, plastikartige Design könnte junge Spieler ansprechen, doch die Integration von Waffen, sowie die Anspielungen auf Horrorfilme machen deutlich, dass das Spiel nicht für die Kleinen gedacht ist. Das Spiel ist daher erst ab 16 Jahren freigegeben, was die Zielgruppe auf ältere Jugendliche und Erwachsene eingrenzt, die sich an den zahlreichen Popkultur-Referenzen erfreuen werden.

Keine Produkte gefunden.