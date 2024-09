Vorschau: Dinolords – Auf den Dino, fertig, los! (gamescom 2024)

Dinolords ist ein Echtzeitstrategiespiel, das sich nicht scheut eine alberne Idee umzusetzen und damit alles richtig macht. Auf der gamescom 2024 konnten wir mit den Entwicklern einen Blick auf das Spiel werfen und uns von Rittern auf Dinos begeistern lassen.

Ein nicht ganz authentisches Mittelalter

In Dinolords verteidigt ihr euch gegen Dänen mir Dinosauriern. Natürlich wird es noch etwas mehr Story im fertigen Spiel geben, aber das ist eigentlich erstmal alles was ihr wissen müsst. Das Missionsdesign haben die Entwickler noch nicht abschließend festgelegt, aber grundsätzlich spielt sich Dinolords so: Ihr sucht euch erstmal einen Lord aus. Dieser kann entweder mobil mit Kurzschwert und einem Bogen ausgerüstet sein, oder schwer gepanzert große Waffen schwingen. Auf eurer Karte der jeweiligen Mission angekommen baut ihr dann Ressourcen wie Holz oder Stein ab, um erste Gebäude zu bauen.

So kann nach und nach ein Dorf entstehen, indem Leute in von euch gebaute Behausungen ziehen. Diesen können dann Aufgaben gegeben werden, etwa Nahrungsanbau. Je glücklicher die Bevölkerung ist, desto mehr neue Bewohner kommen zu euch. Die Zufriedenheit hängt zb. von der Vielfalt des Nahrungsangebotes ab. Befinden sich Waffen in eurer Waffenkammer, könnt ihr auch Soldaten rekrutieren. Hier geht Dinolords einen speziellen Weg. Soldaten könnt ihr grupieren und so gesammelt Befehle erteilen, während ihr selbst stehts euren Lord steuert. Bogenschützen könnt ihr praktisch auf Mauern stationiert.

Dinozucht mit Freunden

Laut Entwicklern wird das Zusammenspiel im Koop möglich sein. Dann könnt ihr zu zweit Dinos aufziehen, auf ihnen Reiten und ihre Spezialfähigkeiten gegen Gegner nutzen. Eure Siedlung gilt es nämlich gegen Wellen von angreifenden Dänen zu verteidigen. Fällt euer Dorfzentrum, ist das Spiel vorbei.

Vom Aussehen her erinnert das Spiel ein wenig an Stronghold, was für die Entwickler auch ein kleine Inspiration war. Wann genau das Spiel veröffentlicht werden soll ist noch nicht klar, bislang kann man es auf Steam nur auf seine wishlist hinzufügen. Was wir gesehen haben hat uns aber schon sehr gut gefallen und wir sind gespannt wie komplex und umfangreich die fertige Version des Spiels sein wird!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot CHERRY KC 6000 SLIM, Ultraflache Design-Tastatur, Deutsches Layout (QWERTZ), Kabelgebunden (USB-A Anschluss), Leise Tasten, Langlebige Beschriftung, Schwarz Kabelgebundenes Design-Keyboard: Besonders flaches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten - kinderleichte Verbindung per Plug & Play ohne zusätzliche Software (USB-A Anschluss)

Für stilbewusste Anwender: Puristisches Trend-Design mit rot hinterlegten Tasten* macht die Kabeltastatur zum Eyecatcher auf jedem Schreibtisch (* Tastatur ist nicht hintergrundbeleuchtet)

Schneller tippen und mehr schaffen: CHERRY SX-Scherentechnologie sorgt für einen präzisen Druckpunkt und ein optimales Schreibgefühl. Perfekt für Vielschreiber

3 Status-LEDs (CAPS LOCK-, NUM- und SCROLL-Taste) und 6 praktische Zusatztasten: Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen mit nur einem Tastendruck

Robust und hochwertig: Integrierte Metallplatte, rutschfeste Gummifüße, mehr als 10 Mio. Tastenbetätigungen ohne Verlust der Eingabequalität sowie langlebige Tastenbeschriftung

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.