Vorschau: DRAGON BALL: Sparking! ZERO – Budokai-Tenkaichi endlich in Unreal Engine 5-Optik (gamescom 2024)

Nach mittlerweile einigen Jahren des Wartens ist der Release von DRAGON BALL: Sparking! ZERO endlich nicht mehr weit. Auf der gamescom 2024 konnte man den neuen Ableger der Budokai-Tenkaichi-Serie endlich zum ersten Mal anspielen.

Mit der klassischen Steuerung das Gefühl von früher

Bei der Steuerung in DRAGON BALL: Sparking! ZERO kann man die Classic-Steuerung, also die Steuerung der ersten drei Teile, auswählen oder den Standard-Modus ausprobieren. Mit der Classic-Steuerung ist das Gameplay, wie der Name verrät, wie bei den früheren Teilen. Nur einzelne neue Features haben sich eingeschlichen, deren Anwendung man ggf. etwas üben muss. Aber auch der Standard-Modus scheint sich nicht viel von der klassischen Steuerung zu unterscheiden. Wer die Vorgänger nicht gespielt hat, der dürfte mit der Steuerung aber generell zunächst etwas zu Kämpfen haben. Die richtige Tastenkombination für seine gewünschte Kombo zu finden, ist bei der schnellen Kampfgeschwindigkeit für Anfänger relativ schwierig.

Wer dabei etwas Hilfe haben möchte, der kann sich den Battle Assist einschalten bzw. ihn individuell anpassen. Hier kann man zum Beispiel eine automatische oder halbautomatische Hilfestellung bei Kombos oder dem Blocken erhalten. Für Anfänger also vielleicht eine willkommene Option.

Schnelles Kampfgeschehen in sehenswerter Grafik

Wie eben schon kurz angesprochen, ist die Geschwindigkeit der Kämpfe sehr hoch. Man wird nämlich gefühlt permanent attackiert und muss mit schnellen Angriffen kontern und sich stets in der 3D-Umgebung orientieren. Trotz der hohen Kampfgeschwindigkeit sind die Kämpfe dennoch nicht kürzer als in anderen Games des Genres, sodass man nicht gleich K.O. geht, sondern u.a. seine Kampfumgebung genauer anschauen kann.

Die Grafik des Spiels kann sich nämlich absolut sehen lassen. Natürlich ist der Sprung von der PS2 zu der heutigen Konsolengeneration eh schon riesig, mit der Unreal Engine 5 aber on top und ggf. noch einem 4K-Bildschirm ist DRAGON BALL: Sparking! ZERO ein Augenschmaus. Das liegt nicht alleine an der Grafik, auch die Effekte tragen zu einer lebendigen Umgebung bei, die auf das Kampfgeschehen reagiert. Krater im Boden, zerstörte Bäume und zerfledderte Kleidung geben euch wieder ein richtiges Kampfgefühl.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC via Steam.

