Vorschau: Unyielder – Ein extrem rasanter, actionreicher Bullet Hell-Roguelike-FPS (gamescom 2024)

First Person Shooter-Action, ein Boss Rush und viele Roguelike-Elemente, all dies bietet euch Unyielder vom Studio Shueisha Games. Wir konnten den Indie-Shooter antesten und wurden Zeugen von rasanter, brachialer und vor allem chaotischer Action, welche ein aufregendes Singleplayer-Erlebnis verspricht.

In Unyielder ballert ihr wild rum, aber bitte mit genug Taktik

Man muss sich in Unyielder nicht mit so Nichtigkeiten wie einer wichtigen Story oder sonst etwas beschäftigen, man betritt einfach eine Lobby, rüstet sich aus, wählt seine Fähigkeiten und betritt die Boss-Arena. Es erwartet euch ein Robo-Gegner, welcher euch mit einer hohen Intensität nach dem Leben trachtet. Die richtig gewählten Einsätze von Waffen, Ausweichbewegungen und Kontern bringen euch schließlich ans Ziel, den Boss zu besiegen. Ihr betretet die nächste Lobby, rüstet euch wieder neu aus und tretet gegen den nächsten Boss an. Mehr Tiefe braucht es nicht, um eine kurzweilige Shooter-Session hinzulegen.

Wie hoch ist der Wiederspielwert?

Um euch bei der Stange zu halten gibt es natürlich etliche Highscores, die ihr knacken könnt und es soll auch mehrere Anreize geben, um den Wiederspielwert deutlich zu erhöhen. Diese müssen wir erst noch sehen, denn bereits während unserer Anspielsession trat eine gewisse Repetition ein. Doch dabei darf nicht falsch verstanden werden, dass wir trotz des simplen Konzeptes sehr viel Spaß mit Unyielder hatten. Die grafische Präsentation mit viel Neon-Farben gemixt mit mechanischen Objekten machte einen guten Eindruck. Wir hoffen nur, dass am Schwierigkeitsgrad etwas geschraubt wird, denn die drei Bosse, die mir gezeigt wurden, waren nach ein wenig Eingewöhnungszeit leicht besiegt. Doch um uns das Grundkonzept des Spiels näher zu bringen, dazu reichte unsere Zeit definitiv aus und wir sind auf jeden Fall interessiert, die Reise näher zu betrachten.

