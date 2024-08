Vorschau: Streep – Wenn ihr euch mal wie ein Stift fühlen wollt (gamescom 2024)

Fazit zu Streep

Ich hatte durchaus meinen Spaß mit Streep. Das Konzept ist schnell begriffen und man hat viele Versuche in den Levels. Es fühlt sich definitiv mehr wie ein Spiel für zwischendurch an und nicht wie eines, für das man 100% fokussiert sein muss. Es wurde mir aber versichert, dass die Aufgaben deutlich kniffliger werden, als das was mir in der kurzen Präsentationszeit gezeigt wurde. Und sind wir mal ehrlich: Mit einem cleveren Konzept kann auch ein leichtes Spiel allein durch seine Mechanik überzeugen. Streep bekommt auf jeden Fall einen Extrapunkt in der Kategorie Kreativität.

Maarten Cherek (Redakteur)