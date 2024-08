Vorschau: ENDER MAGNOLIA – Dark Fantasy RPG erzählt neue Geschichten (gamescom 2024)

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist erzählt eine Geschichte Jahrzehnte nach seinem Vorgänger ENDER LILIES. In dem Dark Fantasy Action RPG kämpft ihr euch in 2D-Grafik durch eine von Homunkuli heimgesuchte Welt und macht aus euren Feinden mächtige Verbündete. Auf der diesjährigen gamescom konnte das Spiel in der Indie Arena Booth angespielt werden.

Die Story von ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist

Ihr erwacht als Lilac, einem sogenannten Stimmer, im Rauchland. Hier haben die mächtigen Magie-Dämpfe in der Vergangenheit die Homunkuli ihren Verstand verlieren lassen, woraufhin sie zu zerstörerischen Monstern wurden. Nur eure Fähigkeiten als Stimmer können sie von ihrem Wahnsinn erlösen. Ohne jegliche Erinnerung an die vergangenen Geschehnisse, wandert ihr nun durch die bedrohliche Welt und versucht, eure Erinnerungen wiederzufinden. Auf eurem Weg trefft ihr auf zahlreiche Feinde und könnt einige von ihnen zu euren mächtigen Verbündeten machen.

Als Verbündete kämpfen die Humunkuli nämlich für euch. Ihr haltet also kein Schwert oder Bogen in der Hand, sondern lasst die Homunkuli eure Feinde niederstrecken. Greift ihr also ein Monster, das euch über den Weg läuft, an, dann erscheint euer Verbündeter und führt den Angriff aus. In ENDER MAGNOLIA gibt es dabei mehr Feinde als in seinem Vorgänger, allerdings werden weniger von ihnen zu euren Verbündeten. Dadurch soll euch die Möglichkeit gegeben werden, mehr über eure Freunde zu erfahren, da das Spiel so mehr Zeit hat, ihre individuellen Geschichten zu erzählen. Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit, das Aussehen eurer Homunkuli an euren Geschmack anzupassen.

Mehr Ausrüstung und eine fantastische Welt

ENDER MAGNOLIA bietet euch Verbündete mit insgesamt 30 verschiedenen Fähigkeiten, mit denen ihr euren eigenen Kampfstil finden könnt. Außerdem bietet es mehr Ausrüstung, Relikte und Gegenstände, die ihr in der düsteren 2D-Welt finden könnt. Mit der Szenerie im Rauchland konnten die Entwickler laut eigenen Angaben ihre Vorstellungen einer Dark-Fantasy-Welt besser umsetzen, als es noch im ersten Teil der Fall war.

Wer ENDER LILIES nicht gespielt hat, muss aber keine Angst haben, ENDER MAGNOLIA nicht zu verstehen. Zwar gibt es einzelne Referenzen zum Vorgänger, allerdings ist das Spiel für Neueinsteiger geeignet. Auch die intuitive Steuerung ist für Neulinge kein Problem. Ich selbst spiele selten Side-Scroller und bin trotzdem sehr leicht ins Spiel reingekommen, sodass auch der Bossfight kein Problem war. Aktuell gibt es die Early Access auf Steam, das Spiel soll aber auch auf Konsole, genauer gesagt für die PlayStation, die Xbox und die Switch erscheinen. Wann genau das sein wird, wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Uns wurde aber verraten, dass im kommenden Monat eine Ankündigung kommen soll.

