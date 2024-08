Vorschau: Uncle Chop’s Rocket Shop – Das humoristische Werkstatt-Roguelite

Von all den Spielen, die ich mir auf der gamescom 2024 anschauen durfte, war Uncle Chop’s Rocket Shop wohl das skurrilste. Oder wie würdet ihr ein Spiel beschreiben, wo ihr als Fuchs bei einem Schweine-Hologramm in der Werkstatt arbeitet, Raumschiffe von Aliens repariert und beim Tod in den Limbo geschickt wird, wo euch ein düsterer Dämon in der Zeit zurückschickt? Ich finde bei solch einer Beschreibung ist „skurril“ vielleicht sogar noch untertrieben.

Uncle Chop’s Rocket Shop ist lustig und knifflig zugleich

Wilbur, so heißt unser kleiner Fuchs-Protagonist, arbeitet nicht nur bei Chop, dem schwebenden holografischen Schweinekopf, er lebt auch dort. Und so muss er mit seinem Lohn auch direkt bei Chop seine Miete bezahlen. Und Chop ist nicht die Art von Chef, die euch einfach feuert, wenn ihr schlechte Arbeit macht oder die Miete nicht blechen könnt, er sendet euch direkt ins Jenseits. Also heißt es ran an die Arbeit und klotzen statt kleckern.

Uncle Chop’s Rocket Shop ist ein Roguelite, soll heißen wir können uns Fähigkeiten aneignen, die wir auch nach unserem Tod noch behalten, aber andere Verbesserungen oder ähnliches verlieren wir. Unser Ziel ist es, pflichtbewusst unserer Arbeit nachzugehen, möglichst viele Kunden zufrieden zu stellen und dabei ein mysteriöses Geheimnis aufzudecken. Denn eines ist sicher: Schräg werden eure Arbeitstage so oder so. Da trefft ihr unter anderem auf eine Alienrasse, die sich andere Leute als Host aussucht und diese dann steuert. Oder ihr lernt eine Art Gottheit kennen, die unter der Werkstatt lebt und in ihrer Jukebox Melodien für euch abspielt. Es gibt neben den Hauptaufgaben auch viele Nebenquests und insgesamt soll das Spiel fünf verschiedene Enden besitzen. Dabei legt die Geschichte und die Art, wie die Charaktere dargestellt werden, einen großen Wert auf Humor. Vergleichbar ist die Sorte Humor wohl am ehesten mit so etwas wie Rick & Morty, sehr krude, schwarz und an Teilen auch sehr nerdig.

Eine IKEA-Anleitung rettet euch den Tag

Der Hauptkern des Gameplays ist das Reparieren von Raumschiffen. Dazu müsst ihr an die entsprechenden Module heran, das Problem erkennen und dann die richtige Lösung durchführen. Und um zu wissen, was zu tun ist, habt ihr eine nützliche Anleitung parat. Hier könnt ihr nach den jeweiligen Modulen suchen und die Lösung herausfinden. Es ist auch eine gute Idee, sich die Lösungen zu merken, so müsst ihr nicht wieder jedes Mal im Handbuch nachschlagen, wenn ihr ein gleiches Modul beim nächsten Raumschiff findet. Das spart euch Zeit und die habt ihr nicht wirklich. Es gibt zwar einen Modus, in dem ihr ohne Zeitlimit herumspielen könnt, die wahre Herausforderung ist aber, so viel an einem Arbeitstag zu schaffen wie möglich.

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei Uncle Chop’s Rocket Shop um ein Roguelite, also gibt es auch einen Fortschritt mit neuen Skills und Verbesserungen. So könnt ihr etwa dafür sorgen, dass Wilbur schneller laufen kann, bessere Werkzeuge in seiner Werkbank findet oder mehr Tage Zeit bis zu seiner nächsten Miete hat. Zudem geschehen immer mal wieder zufällige Ereignisse wie ein Feuer, welches auf dem Hof ausbricht oder ein Meteorregen, welcher großen Schaden anrichtet.

Es ist immer was los

Der große Anziehungspunkt von Uncle Chop’s Rocket Shop ist sein Charme. Ihr trefft so viele interessante Figuren, die sich im Café ausruhen während ihr deren Raumschiff repariert. Es passiert immer ein nennenswertes Ereignis, ihr kauft euch neue Ausrüstung und entdeckt Module, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Das alles garniert mit einer Prise Humor garantiert fast, dass man hier meherere Durchläufe nacheinander spielt.

Der handgezeichnete Look des Spiels tut dann noch sein übriges. Hier wirkt alles wie ein spielbarer Cartoon. Ab November können wir dann selbst an den vielen Raumschiffen schrauben, dann erscheint Uncle Chop’s Rocket Shop für PC, Switch, Playstation 5 und Xbox Series X.

Rick And Morty: Staffel 7 [Blu-ray] Rick & Morty Staffel 7

PHYSICAL_TV_SERIES

Warner Bros (Universal Pictures)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.