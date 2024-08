Vorschau: Orcs Must Die! Deathtrap – Der erste Schritt der Tower Defense-Reihe in die Koop-Welt (gamescom 2024)

Orcs Must Die hat seit seinem ersten Teil von 2011 ein sehr simples Konzept: Wehrt die Orkangriffe auf die Burg mit Fallen ab. Bisher ging das nur alleine als reines Singleplayer Tower Defense-Spiel, doch der neue Teil Orcs Must Die! Deathtrap schickt sich an, endlich nach all der Zeit den Fokus auf Koop zu legen. Entstanden ist dabei eine Mischung aus dem bekannten Gameplay und einem PvE Heldenshooter. Geht das Konzept auf? Nun, wir haben eine Runde auf der gamescom gespielt und uns das neue Konzept der Tower Defense-Reihe zeigen lassen.

Wie gut funktioniert Orcs Must Die! Deathtrap mit vier Spielern?

Dieser Frage sind wir in einer netten Vierersession auf den Grunde gegangen. Orcs Must Die! Deathtrap wirkt dabei auf den ersten Blick wie ein typischer Heldenshooter. Wir betreten eine Lobby und wählen einen von mehreren Helden aus. Dabei sollten wir natürlich eine ausgeglichene Truppe zusammenstellen. Ein Angreifer, ein Fernkämpfer, ein Tank usw. Ich selbst wähle einen dicken Bären mit fetter Rüstung und einem riesigen Hammer als Waffe. Und dann geht es los, wir müssen das Portal im Zentrum der Karte vor den heranstürmenden Orks bewachen. Vor jeder Angriffswelle haben wir Zeit, mit unserer Währung Fallen zu kaufen und diese aufzustellen.

Und da ist auch schon eine der großen Veränderungen im Vergleich zu anderen Spielen der Reihe, wie das Entwicklerteam uns mitteilt: Die Fallen sind im Vergleich deutlich stärker, doch das soll das Spiel keineswegs leichter machen. Es resultiert lediglich im veränderten Balancing, schließlich ist man nun mit vier Personen aktiv auf der Karte. Diese ist also deutlich größer als noch in den Vorgängern und die Orks strömen auch von vielen Orten gleichzeitig und in größerer Anzahl auf das Ziel zu. Schließlich kann man seine Aufgaben nun auch auf mehrere Personen verteilen. Und somit müssen die Fallen auch deutlich heftiger reinhauen. Wir waren natürlich alle im gleichen Raum, also konnten wir uns gut absprechen. Mit Freunden zusammen spielen und dabei über Discord o.ä. kommunizieren sollte also kein Problem sein, aber mit zufälligen Leuten ohne Sprache ein gutes Team bilden wird, wie bei so vielen Multiplayerspielen, ein Problem darstellen.

Planen, Fallen aufstellen und dann rein ins Getümmel

Gut, wir stellen also unsere Fallen auf. Mit dabei sind Klassiker wie Stacheln, Kanonen für die Decken, der Boden ist Lava und mehr. Es wird aber auch etliche neue Fallen geben wie etwa eine Lore auf Schienen oder ein Greifhaken, welcher Orks packt und zu sich zieht. Haben wir alle unsere Fallen aufgestellt, beginnt die Runde. Unser fetter Bär hat ein paar Fähigkeiten, mit denen ich erst mal umzugehen lernen muss. Er schwingt natürlich seinen riesigen Hammer und kann sich mit einem gewaltigen Sprung ins Getümmel stürzen, aber auch von dort wieder zurückziehen. Doch erst nach ein paar Runden lerne ich wirklich, wie er sich spielt. Eine seiner Fähigkeiten ist es, eine Art Ablenkungsrune zu platzieren. Orks fühlen sich von dieser angezogen und stürmen alle geschlossen dort hin. Perfekt, um sie in eine Reihe von Fallen zu locken und gleichzeitig mit unserem Hammer alle auf einmal zu treffen. Nebenbei machen meine Teamkameraden auch einen guten Job und so überstehen wir Runde um Runde, obwohl jedes mal mehr und noch stärkere Orks eintreffen.

Doch sie haben kaum eine Chance gegen uns, wir scheinen eine gute Team-Symbiose ausgewählt zu haben. Am Ende sind wir siegreich. Es war nur eine Runde aber der Spielspaß war in jedem Fall vorhanden. Wie sich das ganze Konzept durch das fertige Spiel zieht, wie es sich online spielt und wie es mit Fortschritt und Belohnungen aussieht, das konnten wir in unserem ersten kleinen Anspieltest nicht feststellen. Aber das Konzept von einer Koop-Version des Tower Defense-Spiels passt wie die Faust aufs Auge und hat sehr gut funktioniert.

