Post Trauma – neues Survival-Horrorspiel erscheint zu Halloween

Post Trauma, ein Survival-Horrorspiel, das eine Liebeserklärung an klassische Genrevertreter sein soll, wird am 29. Oktober erscheinen. Passend zu Halloween können sich Fans schauriger Geschichten und Monster in die richtige Stimmung spielen.

Das erwartet euch in Post Trauma

Das neue Horrorspiel ist eine Zusammenarbeit des Publishers Raw Fury und des Entwicklerstudios RED SOUL GAMES. Es erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Einen ersten Einblick gibt der untenstehende Date Reveal Trailer, der ganz gut zeigt, wie sich traditionale Kameraperspektive mit moderner, surrealer Grafik mischt.

Inhaltlich geht es um den Zugführer Roman, der nach einer Panikattacke in dieser surrealen Welt erwacht. Er muss sich mit Monstern und geheimnisvollen Stimmen auseinandersetzen. Dabei entscheiden Spieler*innen, ob Roman sich mit Waffen verteidigen oder den Weg des geringsten Widerstands gehen soll. Wie für viele Horrorspiele üblich, gilt es auch, Rätsel zu lösen, um das Weiterkommen zu sichern. Die Atmosphäre wird von obskuren Monstrositäten, packenden Sounds und der surrealen Grafik unterstützt. Ob Post Trauma zu Halloween neben anderen bestehen kann, wird sich ab 29. Oktober zeigen.

Quelle: Raw Fury via Pressemitteilung

Titelbild: © Raw Fury