Vorschau: inZOI – Neuer Lebenssimulator überzeugt auf ganzer Linie (gamescom 2024)

inZOI, der neue Life-Sim von Krafton, wurde dieses Jahr auf der gamescom 2024 erstmals der breiten Masse im großen Stil vorgestellt. Neben der zeitlich begrenzten Demo des Charaktereditors und der Veröffentlichung erster Gameplays durch Let’s Player wie Gronkh, konnte man sich vor Ort exklusiv einen ersten Eindruck vom aktuellen Stand des Spiels machen. Beim Anspielen haben wir uns natürlich direkt mal angeschaut, was der Sims-Konkurrent alles zu bieten hat.

Erstelle dich – oder wen auch immer du willst

Natürlich darf vor Beginn des eigentlichen Spiels nicht die Erstellung eines Charakters – des Zois – fehlen. Schließlich wollt ihr ggf. euch selbst so gut es geht im Spiel darstellen. Dafür bietet inZOI einen sehr umfangreichen Charaktereditor. Wie lange man sich damit beschäftigen möchte, hängt davon ab, wie detailverliebt man ist. Im Editor scheint nämlich alles möglich zu sein. So kann man “nur” die Basic-Features des Zois, also z.B. die Nase oder den Mund ändern, indem man auf vorgefertigte Formen klickt. Man kann aber auch jede Kontur einzeln setzen und die Nasenflügel oder die Mundwinkel milimetergenau anpassen. Hier scheint es kaum Grenzen zu geben. Wenn ihr besonders stolz auf euren Zoi seid, könnt ihr diesen in die Cloud hochladen und ihn mit anderen Spielern teilen. Bei der gamescom gab es sogar extra einen physischen “Mitarbeiterausweis” für seinen Zoi, wodurch man einen Teil der inZOI-Welt mit nach Hause nehmen konnte. Neben dem Aussehen lässt sich aber natürlich auch der Charakter anpassen. Man kann zwischen verschiedenen Charaktertypen, wie z.B. “introvertiert” oder “Perfektionist”, und Vorlieben wählen, die einen Einfluss auf das Verhalten des Zois haben werden.

Hat man seinen Zoi erstellt, geht es auch schon los und man startet in sein “neues Leben”. Im Spiel findet man altbekannte Spielmechanik und Features, wie z.B. die verschiedenen Bedürfnisse des Zois. Auch die Interaktion mit seiner Umgebung funktioniert in bereits bekannter Weise. Durch Klicken auf einen Gegenstand, z.B. den Kühlschrank oder den Herd, kann man mit diesem interagieren und seine nächste Aktion auswählen. Doch natürlich kann man nicht nur zuhause rumhängen – auch in inZOI muss gearbeitet werden. Hier wird es verschiedene Möglichkeiten geben, wie z.B. die Arbeit als Feuerwehrmann/-frau oder als Trainee in einer Band. Anders als in anderen Life-Sims kann man seinen Zoi sogar zur Arbeit begleiten!

Optisch ist in inZOI für jeden etwas dabei

Die Welt von inZOI scheint auf dem ersten Blick recht groß zu sein. Zu Beginn sucht man sich eine Stadt aus, in der man gerne leben möchte. Hier lassen sich Orte aus der ganzen Welt auswählen. In der Stadt selbst kann man frei herumlaufen und zum Beispiel einen Ausflug in den Park oder an den Strand machen. Unterwegs dorthin laufen einem verschiedenste NPCs über den Weg, die ihren Alltag nachgehen und die Stadt lebendig wirken lassen. Ganz klassisch kann man sich mit jedem unterhalten und anfreunden.

Eine Besonderheit ist, dass man seinen Zoi selbst steuern kann. Wenn man also ein bestimmtes Ziel hat oder die Umgebung selbst erkunden möchte, ist das in inZOI möglich. So bekommt das Spiel eine richtige RPG-Komponente. Wenn man aber mal nicht weiß, was man machen möchte oder kein klares Ziel hat, kann man jederzeit wieder den Autopiloten anmachen, indem man aufhört zu steuern und seinen Zoi einfach machen lässt. Draußen gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel kann man mit Bällen spielen, die herrenlos im Park liegen oder man schnappt sich eine Staffelei und malt ein Gemälde – keine Sorge, das macht der Zoi von alleine, ihr müsst also nicht selbst den Pinsel schwingen. Auch, wenn man mal nicht genau weiß, wie man wieder nach Hause kommt, da die Orientierung ohne Mini-Map noch nicht ganz funktioniert, kann man die Kontrolle einfach abgeben und dem Zoi sagen, dass er heim gehen soll.

Grafisch gibt inZOI ebenfalls einiges her. Nicht nur sehen die Zois realistisch aus, auch die Umgebung überzeugt mit klarer, lebensechter Optik. Sogar der Gang seines Zois kommt durch kleinere Stolperer oder das schnelle Richten des Schuhs der Realität näher als in anderen Spielen dieser Art. Doch wer denkt, dass das alles ist, was der Stil zu bieten hat, der täuscht. Wenn man kein großer Fan von realitätsnaher Grafik ist, bietet das Spiel jederzeit die Möglichkeit, einen anderen Artstyle anzunehmen. So lässt sich das Spiel mit einem Klick z.B. im Comicstil spielen. Auch die Schaffung einer düsteren Atmosphäre wie in einem Thriller ist durch die Anwendung des passenden Stils möglich.

Schlechtes Karma erschafft ruhelose Geister

Neben dem allgemeinen Artstyle lässt sich auch das Wetter manuell anpassen. Möchte man die Sonne vermeiden, kann man den Himmel sich mit Wolken bedecken lassen oder man sorgt für eine verschneite Landschaft. Dabei ist der Wechsel aber nicht abrupt. Stellt man ein, dass Schnee liegen soll, dann beginnt es zunächst zu schneien, sodass sich die Umwelt langsam wandelt.

In inZOI gibt es außerdem ein besonderes Karma-System, in dem ihr Punkte sammeln und verlieren könnt. Hierbei geht es aber weniger darum, als guter oder schlechter Mensch in die Geschichte einzugehen, sondern eher darum, seinen Seelenheil zu finden. Hat man nämlich gutes Karma, kann man nach dem Ableben Ruhe finden. Hat man hingegen schlechtes Karma, wird die Seele des Zois auch nach dem Tod für immer ruhelos durch die Straßen wandern. Benehmt ihr euch also zu schlecht, kann es passieren, dass die Stadt irgendwann von zahlreichen Geistern heimgesucht wird.

inZOI scheint euch zukünftig also einiges zu bieten – sei es nun grafisch oder spielerisch. Wie das fertige Spiel aussehen wird und was es noch alles zu entdecken gibt, werden wir bald sehen.

