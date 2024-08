Two Point Museum – Dritter Teil der Reihe offiziell angekündigt

Der verrückte Aufbau-Management-Wahn geht in die dritte Runde. Denn Two Point Studios Limited und SEGA haben heute das brandneue Two Point Museum angekündigt. In dem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Museumsdirektors, dessen Aufgabe es ist, dein Museum zur beliebtesten Attraktion des fiktiven Two Point Countys zu machen.

Erkunde, entdecke und gestalte dein eigenes Two Point Museum

In Two Point Museum dreht sich alles um das Entdecken und Kuratieren. Als Museumsdirektor liegt es an dir, ein Team von Experten auf waghalsige Expeditionen zu schicken, um seltene und wertvolle Artefakte aus den entlegensten Winkeln der Welt zu bergen. Diese Fundstücke bilden die Grundlage deiner Ausstellung und werden mit einem ausgeklügelten Sternwertungssystem bewertet, das dir hilft, die besten Präsentationen für deine Schätze zu entwickeln. Das ultimative Ziel? Dein Museum zur größten und faszinierendsten Attraktion im gesamten Two Point County zu machen.

Ein Merkmal ist die Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Von der Errichtung beeindruckender Dinosaurierskelette bis hin zur Inszenierung von kunstvollen Ausstellungen – deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Doch es geht nicht nur um das bloße Ausstellen von Artefakten. Du musst dafür sorgen, dass dein Museum eine unvergessliche Atmosphäre bietet, in der die Besucher nicht nur staunen und lernen, sondern auch großzügig spenden.

Die Zufriedenheit deiner Gäste steht im Mittelpunkt deines Erfolgs. Two Point Museum legt großen Wert darauf, dass du die unterschiedlichen Bedürfnisse deiner Besucher im Auge behältst. Jeder Besuchertyp hat seine eigenen Vorlieben und Erwartungen, doch eines ist ihnen allen gemeinsam: Sie wollen gut versorgt sein. Saubere Toiletten, leckere Snacks und ein gut bestückter Souvenirladen sind nur einige der Annehmlichkeiten, die du bieten musst, um dein Museum zur Top-Adresse zu machen. Jeder Aspekt der Gästeerfahrung ist wichtig, um die Besucherzahlen hoch und die Spendenkassen gefüllt zu halten.

Two Point Museum wird für PC, PS5 und XBOX X/S erscheinen. Die genauen Details zum Veröffentlichungsdatum werden in Kürze verraten – vielleicht schon zur ONL der gamescom 2024 in Köln nächsten Dienstag.

Quelle: SEGA via Pressemeldung

Titelbild: 2024 © SEGA, Two Point Studios Limited