Tango Gameworks – Krafton übernimmt Hi-Fi Rush-Studio

Paukenschlag rund um Tango Gameworks! Nachdem vor einiger Zeit verkündet wurde, dass Xbox das hauseigene Studio schließen werde, kommt jetzt die Überraschung. Denn Krafton wird das Studio übernehmen und rettet das Studio somit vor dem Aus.

Überraschende Übernahme von Tango Gameworks

Es war ein Schock, als Microsoft im Mai bekannt gegeben hat, dass man Tango Gameworks schließen wolle. Trotz überwältigender Kritiken für Hi-Fi Rush, war der kommerzielle Erfolg wohl nicht so, wie Microsoft es sich erhofft hatte. Doch eine Chance auf einen neuen, finanziell stärkeren Titel, sollte es nicht geben. Das Studio wurde zum Abschuss freigegeben. Drei Monate später nun die Überraschung. Der südkoreanische Publisher Krafton übernimmt nun das Studio und das Team dahinter. Laut eigener Aussage sei die Übernahme ein wichtiger Schritt für die Erweiterung eines internationalen Portfolios mit hochwertigen Videospielen. Auch die Marken seien dem Publisher wichtig. Tango werkelte auch an Titeln wie The Evil Within oder Ghostwire Tokyo. Das Studio werde sich auch weiterhin auf die Marke Hi-Fi Rush und andere Projekte konzentrieren können. Für einen reibungslosen Ablauf der Übernahme werde man nah mit Xbox und Zenimax zusammenarbeiten. Es dürfte allerdings dauern, bis wir ein neues Projekt des Teams sehen werden.

