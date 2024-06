Metroid Prime 4: Beyond – Endlich gibt es Gameplay und ein Release-Jahr

Überraschend hat Nintendo auf der heutigen Direct das neue und lange verschollene Metroid Prime 4: Beyond angekündigt. Nicht nur der Name wurde enthüllt, auch Gameplay hat man gezeigt. Zuletzt enthüllte Nintendo auch noch mit 2025 das Release-Jahr.

Metroid Prime 4: Beyond lebt!

Im kommenden Jahr ist es wohl soweit. Dann dürfen wir endlich Metroid Prime 4 spielen, auf welches wir bereits seit Jahren warten. Denn nach dem letzten Reveal und zahlreichen Meldungen über eine Neuentwicklung, gab es nun endlich neue Infos. In dem Trailer wird Samus gezeigt, wie sie sich in gewohnter Manier mit ihrem Blaster durch lineare Bereiche kämpft, Objekte scannt, als auch als Morph Ball durch enge Korridore rollt. Darüber hinaus hielt sich Nintendo mit näheren Details zur Story, dem Szenario oder möglichen spielerischen Kniffen bedeckt. Wir wissen lediglich, dass das Spiel erst 2025 erscheinen wird. Zudem wurde währenddessen auch das Nintendo Switch Logo eingeblendet, was darauf schließen lässt, dass der Titel definitiv auch noch für das über 7 Jahre alte System erscheint. Über einen Cross-Gen-Release wissen wir jedoch bislang noch nichts.

Der letzte Ableger der Prime-Reihe für Heimkonsolen erschien 2007 für die Nintendo Wii. Der Nachfolger würde somit erst 18 Jahre später erscheinen, sofern keine Verschiebung mehr dazwischen funkt.

Bild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo via YouTube