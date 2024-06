Life by You – Sims-Konkurrent wurde vor Release plötzlich eingestellt

Life by You galt als die große Konkurrenz zu Die Sims. Das Spiel von Paradox sollte das richtig machen, was EA zuletzt versäumte. Doch kurz vor Release kommt alles anders. Das Projekt wurde plötzlich eingestellt.

Life by You mit plötzlichen Ende

Wir würden uns auch wünschen, dass es erstmal keine News zu Studioschließungen oder Entlassungen geben würde. Doch die Meldungen reißen nicht ab. Nun traf es überraschend Life by You. Dahinter steckt Publisher Paradox Interactive, die für viele Strategiespiel bekannt geworden sind. Bei dem Titel sollte es sich um das große Konkurrenz-Produkt zu Die Sims handeln, also eine Lebenssimulation, in der man dem Alltag nachgeht, Jobs annimmt und die eigenen vier Wände gestaltet. „Die Sims“-Veteran Rod Humble war sogar beteiligt beteiligt, der schon die Entwicklung von Sims 2 und 3 leitete. Nachdem der Early Access mehrfach verschoben wurde, entschloss man sich nun gar nicht mehr an dem Titel weiterzuarbeiten.

Eigentlich sollte das Spiel nämlich Anfang Juni schon erschienen sein. Laut eines Foren-Eintrags von Paradox sei man zu dem Entschluss gekommen, dass das Spiel in einigen Kern-Elementen nicht die Erwartungen erfüllen konnte. Eine weitere Verlängerung der Entwicklungszeit sah man nicht als zielführend, da sich die Entwicklung als zu lange und unsicher gestalten würde, als dass man erneut Geld und Zeit investieren wollte. Die späte EInstellung des Projekts ist dennoch ungewöhnlich. Nicht nur wurde aber das Spiel eingestellt, sondern auch das Studio (Tectonic) dahinter wurde aufgelöst. Damit verlieren 24 Leute ihren Job, die nun seit 2019 an Life by You gearbeitet haben.

Keine Produkte gefunden.

Bild: 2024 © Paradox Interactive

Quelle: Paradox