Anno 117: Pax Romana – Screenshot vom Spiel geleakt

Auf der Ubisoft Forward kündigte der Publisher mit Anno 117: Pax Romana einen neuen Titel der Aufbau-Simulation an. Während der Trailer gar nicht so viel verriet, gelangte jetzt aber ein Screenshot ins Netz, welcher uns etwas mehr zum Spiel verrät.

Anno 117: Pax Romana Screenshot veraltet?

Auf der offiziellen Website von Anno war kurzzeitig ein Screenshot vom kommenden Teil zu sehen. Doch dieser wurde kurz darauf wieder gelöscht. Zudem schien es sich um einen etwas älteren Ausschnitt zu handeln. Denn der Titel des Bildes lautete nicht etwa wie der Name des Spiels, sondern “Anno 117: The Forge of Rome”. Offensichtlich hat also eine Umbenennung stattgefunden. Wie aktuell die Inhalte auf dem Bild auch in Bezug auf das Game selbst sind, ist also vage. Jedoch lassen sich spannende Details erkennen. So scheint das Spiel sehr diverse Landschaften zu bieten, welche unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen mit sich bringen. Ob grünes Flachland, Berge oder Moore. Oben rechts sieht man zudem ein Aquädukt. Dabei handelt es sich um eine Art Brücke, welche Wasser weiterleitet. Somit stellte Rom die Wasserversorgung sicher. Frisches Wasser könnte als ein Faktor im Spiel sein. Evtl. könnte auch Abwasser und Sauberkeit eine Rolle spielen. Gleiches gilt für kulturelle Gebäude, da man im Zentrum eine Art Colosseum, bzw. Theater sieht.

Eine Neuerung fällt erst auf dem zweiten Blick auf. Denn wir sehen, dass an einem Punkt eine nicht gerade, bzw. rechtwinklige Straße erbaut wurde. Das ist für Anno ungewöhnlich. Stattdessen verläuft diese im 45° Winkel. Das könnte spielerisch, aber auch optisch einen neuen Touch ins Spiel bringen. Unklar ist aber, ob jegliche Sichtungen den Weg ins fertige Spiel schaffen.

Quelle: Techrush

Bild: 2024 © Ubisoft