Avalanche Studios – Studio hinter Just Cause entlässt ebenfalls Leute

Die Entlassungen in der Gaming-Branche nehmen nicht ab. Auch Avalanche Studios verkündeten nun eine schwierige Entscheidung. Demnach kämpft das Studio hinter Just Cause mit Entlassungen und Studioschließungen.

Avalanche Studios muss sich von weiteren Angestellten trennen

Nachdem wir gehofft hatten, dass 2024 nicht ganz so viele Entlassungen hervorbringen würde, entpuppte sich alles noch schlimmer als befürchtet. Bei nahezu allen großen Publishern gab es Entlassungen, als auch Studioschließungen. Die Serie reißt allerdings nicht ab. Avalanche Studios verkündeten nun auch, dass man sich von ca. 9% der Belegschaft trennen müsse. Dies seien ca. 50 Beschäftigte, denen man nun die Kündigung aussprach. Das Studio hinter Just Cause und Mad Max bedauere die Entscheidung, die wohl nicht abwendbar gewesen sei.

Weiter wurden zwei Studios geschlossen. Das Studio in New York, als auch das Studio in Montreal müssen dicht machen.

Aktuell arbeitet das Studio an Contraband, einem kooperativen Shooter, der in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios. Nähere Infos gibt es hierzu aber noch nicht. Der Titel wurde 2021 auf einem Xbox Showcase angekündigt.

Quelle: The Layoff Tracker via X (ehemals Twitter)

