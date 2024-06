Skullcandy – Zum Pride Month erscheint eine Limited Edition der Terrain XL Wireless Bluetooth Musikbox

Zum diesjährigen Pride Month haben Skullcandy und die gemeinnützige Organisation To Write Love on Her Arms (TWLOHA) etwas Besonderes im Gepäck: Eine limitierte Ausgabe des beliebten Terrain XL Bluetooth-Lautsprechers, die unter dem Motto „All Love“ steht. Diese exklusive Edition ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein klares Statement für Vielfalt und Unterstützung der LGBTQIA+-Community sowie für das Engagement für psychische Gesundheit.

Kreatives Design trifft auf symbolische Farbgebung

Die „All Love“-Edition des Terrain XL fällt sofort durch ihre bunten Kritzeleien auf, die die Individualität und den Selbstausdruck zelebrieren. Der harmonische Farbverlauf in den Regenbogenfarben verleiht dem Lautsprecher ein frisches und modernes Aussehen, das die Vielfalt der LGBTQIA+-Gemeinschaft widerspiegelt. Zusätzlich ist jeder Lautsprecher mit einer Trageschlaufe ausgestattet, die mit bunten Perlen verziert ist – ein weiteres Zeichen der Solidarität und Gemeinschaft.

Unterstützung für TWLOHA und die LGBTQIA+-Gemeinschaft

Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf dieser limitierten Edition wird an To Write Love on Her Arms gespendet, um Programme zur Unterstützung der psychischen Gesundheit speziell für die LGBTQIA+-Community zu finanzieren. Skullcandy zeigt damit erneut, wie wichtig es dem Unternehmen ist, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken und konkrete Hilfe zu leisten.

„Skullcandy setzt sich aktiv für die psychische Gesundheit ein und unterstützt zu dieser Jahreszeit insbesondere Programme, die sich an die LGBTQ+-Community richten“, so Justin Regan, VP of Marketing bei Skullcandy. „Unsere langjährige Partnerschaft mit To Write Love on Her Arms ermöglicht es uns, das Bewusstsein für Mental-Health-Themen zu schärfen, wichtige Ressourcen bereitzustellen und die LGBTQIA+-Community tatkräftig zu unterstützen.“

Technische Highlights und Verfügbarkeit der Terrain XL Wireless Bluetooth Musikbox

Der Terrain XL Bluetooth-Lautsprecher der „All Love“-Edition überzeugt nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine technischen Features:

Preis: 89,99 US-Dollar (UVP)

89,99 US-Dollar (UVP) Akkulaufzeit: Bis zu 18 Stunden für langen Musikgenuss

Bis zu 18 Stunden für langen Musikgenuss Wasserdicht (IPX7): Perfekt für Outdoor-Abenteuer, da er bis zu 1 Meter tief und 30 Minuten lang wasserfest ist.

Perfekt für Outdoor-Abenteuer, da er bis zu 1 Meter tief und 30 Minuten lang wasserfest ist. Supreme Sound: Hochwertiger Sound mit tiefen Bässen für ein erstklassiges Hörerlebnis.

Hochwertiger Sound mit tiefen Bässen für ein erstklassiges Hörerlebnis. Mehrfachverbindung: Ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten und einfaches Umschalten.

Ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten und einfaches Umschalten. True Wireless Stereo: Kabellose Kopplung zweier Terrain™-Lautsprecher für beeindruckenden Stereo-Sound.

Kabellose Kopplung zweier Terrain™-Lautsprecher für beeindruckenden Stereo-Sound. SKDY Multi-Link™: Verbindung von bis zu 99 Skullcandy-Lautsprechern für ein ultimatives Sounderlebnis.

Verbindung von bis zu 99 Skullcandy-Lautsprechern für ein ultimatives Sounderlebnis. Bluetooth® 5.3: Stabile Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern.

Die „All Love“-Edition des Terrain XL ist ab dem 28. Mai exklusiv auf Skullcandy.eu erhältlich. Diese Zusammenarbeit zwischen Skullcandy und TWLOHA ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Unterstützung, Vielfalt und Engagement für die psychische Gesundheit innerhalb der LGBTQIA+-Community.

Angebot Skullcandy Crusher Evo Over-Ear Wireless-Kopfhörer mit Sensory Bass, 40 Std. Akkulaufzeit, Mikro, kompatibel mit iPhone, Android und Bluetooth-Geräten - Schwarz Mit Sensory Bass entscheidest du, ob du’s lieber sanft magst oder Vollgas geben möchtest! Crusher Tech sorgt für ein besseres Audioerlebnis auf deinem iPhone, Android-Gerät oder Computer.

Bässe, so individuell wie du – Hör deine Musik so, wie sie gedacht war. Der Crusher Evo analysiert dein Gehör mit Personal Sound und erzeugt einen speziell auf dich abgestimmten Sound.

Ganze 40 Stunden Akkulaufzeit – Die Schnellladefunktion „Rapid Charge“ sorgt mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel nach nur 10 Minuten für 4 Stunden Akkulaufzeit. Alternativ bleibst du mit dem 3,5-mm-Audiokabel jederzeit verbunden.

Schluss mit verlorenen Kopfhörern – Mit der integrierten Tile-Technologie findest du deine Kopfhörer in Echtzeit über die Tile-App.

Perfekt für unterwegs – Mit seinem faltbaren, zusammenklappbaren Design ist der Crusher Evo der perfekte Begleiter. Softshell-Tragetasche inklusive.

Quelle: Skullcandy via Pressemeldung

Bild 2024 © Skullcandy