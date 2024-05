Streamingvorschau – Was kommt Neues im Juni 2024?

Auch in diesem Monat erspart euch wieder unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im Juni 2024 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Netflix-Abonenten dürfen sich in diesem Juni auf die dritte und finale Staffel von Sweet Tooth freuen. Außerdem gehen New Amsterdam in die vierte und die True Crime-Serie Worst Roomate Ever in die zweite Runde. Auch aus dem Anime-Genre gibt es u.a. mit der dritten Staffel Black Clover und My Hero Academia: World Heroes‘ Mission Nachschub. Wer lieber in der Realität bleiben möchte, für den ist vielleicht die vierte Staffel Love is Blind: Brazil oder Kaulitz & Kaulitz eher etwas.

Komödie

4. Juni:

Reich um jeden Preis

9. Juni:

Beckenrand Sheriff

19. Juni:

Die Erbschaft

28. Juni:

A Family Affair

Action

3. Juni:

Armored

21. Juni:

Trigger Warning

Science Fiction

14. Juni:

Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams

Fantasy

6. Juni:

Sweet Tooth – Staffel 3

Thriller

1. Juni:

Kaibutso No Kikori: Lumberjack the Monster

15. Juni:

Eine verhängnisvolle Affäre

21. Juni:

Clans

Horror

5. Juni:

Im Wasser der Seine

16. Juni:

Get Out

Thanksgiving

Drama

1. Juni:

Effie Gray

New Amsterdam – Staffel 4

3. Juni:

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

6. Juni:

Basma

Kübra – Staffel 2

7. Juni:

Hierarchy

10. Juni:

Ein nasser Hund

13. Juni:

Bridgerton – Staffel 3, Teil 2

21. Juni:

The Victim’s Game – Staffel 2

27. Juni:

Drawing Closer

28. Juni:

Òlòtūré: The Journey

Savage Beauty – Staffel 2

K-Drama

15. Juni:

Miss Night and Day

28. Juni:

The Whirlwind

Anime

1. Juni:

Black Clover – Staffel 3

6. Juni:

Baki Hanma vs. Kengan Ashura

15. Juni:

My Hero Academia: World Heroes‘ Mission

22. Juni:

Rising Impact

Animation

19. Juni:

Rick and Morty – Staffel 7

Abenteuer

1. Juni:

In 80 Tagen um die Welt

Doku

1. Juni:

Die Mannschaft

5. Juni:

Hitler und die Nazis: Das Böse vor Gericht

6. Juni:

Nelma Kodama: Königin der Geldwäsche

Rafa Márquez: El Capitán

11. Juni:

Tour de France: Im Hauptfeld – Staffel 2

12. Juni:

Mysteries of the Terracotta Warriors

18. Juni:

Outstanding: A Comedy Revolution

19. Juni:

Black Barbie

20. Juni:

Zwillinge per Zufall

28. Juni:

Owning Manhattan

True Crime

5. Juni:

How to Rob a Bank

26. Juni:

Worst Roomate Ever – Staffel 2

Reality-TV

7. Juni:

Perfect Match – Staffel 2

12. Juni:

King of Collectibles: The Goldin Touch – Staffel 2

18. Juni:

Agents of Mystery

19. Juni:

Liebe macht blind: Brazil – Staffel 4

20. Juni:

America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders

25. Juni:

Kaulitz & Kaulitz

28. Juni:

Der Maulwurf – Staffel 2

Prime Video

Prime Video stockt sein Inventar diesen Monat ordentlich auf. Mit von der Partie sind Aquaman, Inception, The Queen Mary und Amtyville Horror. Es startet zudem die neue Thrillerserie Poker Face. Unter den vielen neuen Dramen sind außerdem Für immer Adaline und Simone. Joker ist ein weiteres Highlight unter den Neuzugängen sowie die vierte Staffel von The Boys.

Komödie

1. Juni:

Sweethearts

Rules of Engagement – Staffel 1-7

2. Juni:

Hilfe, ich habe meinen Freund geschrumpft

10. Juni:

Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain

23. Juni:

Die unlangweiligste Schule der Welt

30. Juni:

Die Schule der Magischen Tiere 2

Action

1. Juni:

Wanted Man

3. Juni:

The Admiral – Roaring Currents

4. Juni:

Godzilla: King of Monsters

8. Juni:

Rosewood

9. Juni:

Plane

12. Juni:

Aquaman

16. Juni:

Sound of Freedom

18. Juni:

Barry Seal – Only in America

23. Juni:

Detective Knight: Redemption

24. Juni:

Zack Snyder’s Justice League

Jutice League

Science Fiction

1. Juni:

The Signal

7. Juni:

Die Farbe aus dem All

8. Juni:

Inception

21. Juni:

Mortal Engines – Krieg der Städte

Thriller

19. Juni:

Poker Face – Staffel 1

21. Juni:

Mother’s Instinct

23. Juni:

Shattered

26. Juni:

7500

Horror

1. Juni:

Amityville Horror

Poltergeist

16. Juni:

The Queen Mary

Drama

3. Juni:

Für immer Adaline

6. Juni:

Simone

9. Juni:

Hass

Zeit des Umbruchs

13. Juni:

Joker

The Boys – Staffel 4

21. Juni:

Dil Dosti Dilemma – Staffel 1

23. Juni:

The Chosen

27. Juni:

My Lady Jane – Staffel 1

28. Juni:

Die Mittagsfrau

29. Juni:

Perfect Match

Animation

1. Juni:

Scary Girl

Lego-City-Abenteuer – Staffel 3-4

15. Juni:

Lego Ninjago: Dragons Rising – Staffel 1-2

Lego Friends: The Next Chapter – Staffel 1-2

Abenteuer

1. Juni:

Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee

23. Juni:

Die Mumie

Die Mumie kehrt zurück

Die Mumie – Das Grabmal des Drachenkaisers

Biopic

15. Juni:

Lindenberg! Mach den Ding!

23. Juni:

She Said

Doku

20. Juni:

Federer: Zwölf letzte Tage

25. Juni:

I Am: Celine Dion

Reality-TV

1. Juni:

Star Kitchen mit Tim Raue – Staffel 1

Disney+

Auf Disney+ starten im kommenden Monat die erste Staffel von Star Wars: The Acolyte sowie die lang erwartete Fortsetzung der 12. Staffel von American Horror Story. Außerdem geht es unter anderem mit Abbott Elementary weiter. Neben verschiedenen Animationsfilme und Serien wie Spidey und seine Super-Freunde kommen zudem einige neue Dokumentationen zum Streamingdienst.

Komödie

12. Juni:

Abbott Elementary – Staffel 3

19. Juni:

Baby Daddy – Staffel 1 bis 6

Science Fiction

5. Juni:

Star Wars: The Acolyte – Staffel 1

Horror

26. Juni:

American Horror Story – Staffel 12, Teil 2

Drama

7. Juni:

Becoming Carl Lagerfeld – Staffel 1

Queenie – Staffel 1

19. Juni:

We Were The Lucky Ones

Animation

5. Juni:

Firebuds – Freunde im Einsatz – Staffel 2

9. Juni:

Verrückt nach Daisy

Out On A Limb

12. Juni:

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2

26. Juni:

Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3

Doku

4. Juni:

Clipped

12. Juni:

Welcome to Wrexham – Staffel 3

14. Juni:

Pride: Vielfalt von oben

17. Juni:

Das Sekten-Massaker: Ein Tag in Jonestown – Staffel 1

25. Juni:

Diane von Furstenberg: Woman in Charge

26. Juni:

Auf alle Felle Gold – Staffel 1

Apokalypse: Hitlers Westfeldzug – Staffel 1

Science Of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke – Staffel 1 bis 6

Überleben im Zweiten Weltkrieg – Staffel 1

27. Juni:

Lucrecia: Ein Mörder in Madrid – Staffel 1

