LEGO – Neues The Legend of Zelda-Set entzückt und verärgert Fans zugleich

LEGO hat ja bereits ein paar Kooperationen mit Videospielen hinter sich. Wir erinnern uns an die Sets von Super Mario und Sonic, nun erscheint auch ein eigenes Set für The Legend of Zelda. Es basiert auf den optischen Looks aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, aber auch von Ocarina of Time. Fans finden das Set toll und bekunden ihre Freude, haben aber auch etwas großes zu kritisieren. Und dies dürfte für den Klemmbausteinhersteller etwas sein, was dort oft kritisiert wird.

The Legend of Zelda trifft auf LEGO, aber kann sich auch jeder das Set leisten?

Das Legend of Zelda-Set trägt den Namen “Deku-Baum 2-in-1” und verrät damit, dass zwei verschiedene Ären aus der Zelda-Reihe hier repräsentiert werden. Im Fokus ist der Deku-Baum, welcher sowohl in der Story von Ocarina of Time wichtig ist und dort auch als erster Dungeon fungiert. Aber auch in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist er eine wichtige Figur, welche man im verlorenen Wald finden kann. Das Set kann ganz nach Belieben gebaut werden, welches Spiel man eher mag.

Die Grundlage des Baums in der Mitte, aber die Dekoration-Elemente sind unterschiedlich. Die Ocarina of Time-Version gibt dem Deku-Baum grüne Blätter, Dekuranhas und Skulltulla auf der Rückseite. Link hat sein grünes Gewand an, einen Deku-Schild in der Hand und steht in seiner Hütte, die er in Ocarina of Time bewohnt.

Dann kann man das Ganze umbauen und zur Breath of the Wild- bzw. Tears of the Kingdom-Version zu verwandeln. Der Baum trägt nun rosarote Blütenblätter, kleine Krogs bevölkern ihn, Link und Zelda sind in ihren blauen Outfits zu sehen. Es sind also viele geniale Design-Elemente vorhanden und Zelda-Fans dürften voll auf ihre Kosten kommen.

Kosten ist auch das richtige Stichwort, denn hier kommen wir zur großen Kritik der Fans. Das Set soll nämlich 299,99 € kosten. Dass LEGO mittlerweile eine extrem teure Marke geworden ist, ist in 2024 keine Überraschung mehr. Für Aufruhr sorgt es allerdings trotzdem, besonders wenn ein so beliebtes Franchise wie The Legend of Zelda verarbeitet wird. Viele Fans tun auf Twitter ihren Unmut kund und bemängeln, dass man sich ein 300€-Set einfach nicht leisten könne. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass LEGO beim Preis nochmal klein bei gibt und so bleibt dieses zugegebenermaßen wundervolle Set wohl lediglich ein wertvolles Sammlerstück.

