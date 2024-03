Streamingvorschau – Was kommt Neues im März 2024?

Auch in diesem Monat erspart euch wieder unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im März 2024 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Auf Netflix erwarten uns in diesem Monat wieder einige spannende Neuzugänge. Mit dabei ist der Action-Film Bullet Train, in dem unter anderem Brad Pitt und Sandra Bullock mitspielen. Zudem starten die vierte Staffel Blood & Water und die dritte Staffel des Erfolgsanimes Demon Slayer. Und auch die Young Royals gehen in diesem Monat in die dritte Runde.

Komödie

2. März:

Masterminds

6. März:

Hai-Alarm am Müggelsee

7. März:

Das Pubertier: Der Film

15. März:

Irish Wish

Action

1. März:

Angel Has Fallen

The Pig, The Snake and The Pigeon

Furies

3. März:

Bullet Train

4. März:

Bad Country

13. März:

Bandidos

26. März:

The Equalizer 3 – The Final Chapter

29. März:

Lohn der Angst

Thriller

1. März:

The Lesson

Gesetz der Rache

Vergiftete Wahrheit

Im Netz der Versuchung

7. März:

Papillon

Shot Caller

Das Signal

15. März:

Mit eiserner Hand

22. März:

Red Eye

27. März:

The Believers

29. März:

Das Herz des Jägers

Fantasy-Abenteuer

8. März:

Damsel

Science-Fiction

1. März:

Spaceman: Eine kurze Geschichte der Böhmischen Raumfahrt

Resident Alien – Staffel 1

21. März:

3 Body Problem

Drama

1. März:

American Underdog: The Kurt Warner Story

Aníkúlápó: Rise of the Spectre

Blood & Water – Staffel 4

6. März:

Supersex

11. März:

Young Royals – Staffel 3 Teil 1

15. März:

Le Mans 66: Gegen jede Chance

Murder Mubarak

18. März:

Young Royals – Staffel 3 Teil 2

22. März:

Shirley

27. März:

Ruhe in Frieden

Kein Druck

29. März:

The Beautiful Game

K-Drama

1. März:

My Name Is Loh Kiwan

Krimi

14. März:

24 Stunden mit Gaspar

Die Kunst, ein Herz zu stehlen

15. März:

Monk – Staffel 1 bis 8

True Crime

15. März:

Der Fall Outreau: Ein französischer Albtraum

Doku

1. März:

Du bist nicht allein: Kampf gegen das Wolfsrudel

5. März:

Das Programm: Hinter den Kulissen der Disziplinierungsindustrie

6. März:

Full Swing – Staffel 2

12. März:

Wendepunkt: Die Bombe und der Kalte Krieg

18. März:

Young Royals Forever

27. März:

Testament: Die Geschichte von Moses

Anime

1. März:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Entertainment Distric Arc (Staffel 3)

Reality-TV

1. März:

Somebody Feed Phil – Staffel 7

4. März:

Rhythm + Flow: Italien – Folge 8

8. März:

Blown Away – Staffel 4

19. März:

siempre reinas – Staffel 2

Physical 100 – Staffel 2

22. März:

Buying Beverly Hills

29. März:

Ist das Kuchen? – Staffel 3

Prime Video

Amazons Prime Video nimmt diesen März gleich die ersten sieben Teile der Fast & Furious-Reihe in sein Katalog auf. Wer nicht so auf Action und Autos steht, den werden die neuen Titel Penny Dreadful (Staffel 1-3) und Penny Dreadful: City of Angels (Staffel 1) vielleicht mehr zusagen. Außerdem startet die fünfte Staffel von LOL: Last One Laughing von Michael “Bully” Herbig.

Komödie

07. März:

Ricky Stanicky

14. März:

The Good Boss

Action

14. März:

Last Seen Alive

15. März:

Gotham – Staffeln 1 bis 5

20. März:

Fast & Furious 1 bis 7

21. März:

Road House

Horror

22. März:

Nope

31. März:

Penny Dreadful: City of Angels – Staffel 1

Penny Dreadful – Staffel 1 bis 3

Thriller

16. März:

Out of the Blue

20. März:

Hunt

23. März:

Das letzte Opfer

Science-Fiction



15. März:

57 Seconds

26. März:

The Time Machine

Drama

28. März:

The Baxters – Staffel 1

– Staffel 1 American Rust: Broken Justice – Staffel 2

19. März:

Bait

21. März:

Ae Watan Mere Watan

27. März:

Heroes of ’38 (Kriegsdrama)

29. März:

Boys on the Boat

Western

31. März:

Yellowstone – Staffel 1 bis 3

Abenteuer

23. März:

Robin Hood

Doku

16. März:

Sympathy for the Devil

Animation

14. März:

Invincible – Staffel 1

Comedy

28. März:

LOL: Last One Laughing – Staffel 5

Reality-TV

28. März:

Hope on the Street

Disney+

Disney+ nimmt ebenfalls ein paar spannende Neuerscheinungen in seinen Katalog auf. Bereits Anfang März startet die zweite Staffel von Extraordinary. Mitte des Monats geht es dann auch mit der Komödie Beth und das Leben mit Amy Schumer und Michael Cera weiter. Außerdem erscheinen der Animationsfilm Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film sowie zahlreiche neue Dokumentationen rund um die Erde und das Leben.

Komödie

6. März:

Extraordinary – Staffel 2



Number 309 – Staffel 1 bis 4

20. März:

Beth und das Leben – Staffel 2

Thriller

13. März:

Hidden Truth – Staffeln 1 bis 3

Mystery

13. März:

Black Cake – Staffel 1

Drama

5. März:

Death and Other Details – Staffel 1



27. März:

The Chi – Staffel 4 und 5

Love is in the Air – Staffel 1 bis 7

Abenteuer

29. März:

Renegade Nell – Staffel 1

Doku

5. März:

Queens – Königinnen des Tierreichs

6. März:

Restaurants am Ende der Welt – Staffel 1



13. März:

Better Together – Staffel 1 bis 2

19. März:

Photographer: Der Mensch hinter der Kamera – Staffel 1

21. März:

Freaknik: The Wildest Party Never Told

22. März:

Nǎi Nai and Wài Pó

27. März:

Die 7 härtesten Tage – Staffel 1

29. März:

Madu

Animation

1. März:

Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir

6. März:

Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film

19. März:

X-Men ’97 – Staffel 1



20. März:

Sand Land: The Series – Staffel 1

Sportfilm

27. März:

Next Goal Wins

Reality-TV

15. März:

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

