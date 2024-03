Toys for Bob – Studio verlässt Activision Blizzard

Nachdem Saber Interactive die Embracer Group verlässt, ist es nun Toys for Bob, die Activision Blizzard hinter sich lassen werden. Das Studio, welches lange Zeit zu Activision gehörte, wird damit komplett unabhängig. Die Gründe werden nicht genannt, liegen aber auf der Hand.

Toys for Bob wird eigenständig

In einem Posting auf der eigenen Website bestätigte Toys for Bob, dass man sich von Activision trennen werde. Das Studio werkelte unter anderem am sehr beliebten Remake zu Spyro und Crash Bandicoot 4. Man möchte mit der Eigenständigkeit wieder zu alten Wurzeln zurückkehren und sich auf eine tolle Spielerfahrung konzentrieren. Zuletzt hatte man dazu nämlich keine Gelegenheit. Denn Activision beauftragte das Studio an Arbeiten zu Call of Duty. Sie arbeiteten u.a. an Warzone. Da schien sich das Studio allerdings nicht zu sehen, weswegen man sich scheinbar nun trennte.

Ein Faktor könnte hier Microsoft gespielt haben. Womöglich war durch die Übernahme von Activision nun auch erst möglich, dass sich Toys for Bob abspalten konnte. Xbox, bzw. Microsoft, wird in dem Webseiten Post ebenfalls erwähnt. Das Studio erwähnte die Redmonder namentlich, denn man plane wohl eine gemeinsame Kooperation in Bezug auf das kommende und neu in Entwicklung befindliche Spiel. Wie diese Zusammenarbeit konkret aussieht, wurde noch nicht bekannt gegeben. Jedoch dürfte das dazugehörige Announcement in nicht mehr allzu weiter Ferne liegen.

Crash Bandicoot™ 4: It's About Time - [PlayStation 4] Es wird Zeit - für ein wumptastisches neues Crash Bandicoot-Spiel! Crashe mit deinen Lieblings-Beuteldachsen vierwärts in ein Abenteuer, das die Grenzen der Zeit sprengt.

Neo Cortex und N. Tropy stiften schon wieder Ärger mit einem Großangriff, der diesmal nicht nur unser Universum, sondern das ganze Multiversum treffen soll! Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können.

Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt's? Nicht in diesem Universum!

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Toys for Bob

Bild: 2024 © Activision