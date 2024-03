Embracer Group – Saber Interactive kauft sich frei

Wann kehrt bei der Embracer Group einmal Ruhe ein? Vorerst nicht, denn es gibt große Neuigkeiten beim strauchelnden und kranken Riesen. Laut Bloomberg kauft sich Saber Interactive, eine der größten Tochtergesellschaften, aus Embracer raus. Doch dabei könnte es nicht bleiben.

Saber Interactive wird eigenständig

Für ca. 500 Millionen US-Dollar erkauft sich Saber die Freiheit. 2020 ging das Unternehmen für eine vergleichbare Summe in den Besitz der Embracer Group über. Nachdem dort aber im Kaufwahn Schulden angehäuft wurden und ein lukrativer Saudi-Deal geplatzt ist, schwimmt man allerdings in Schulden und Orientierungslosigkeit. Daher mussten bereits mehrere Studios geschlossen werden. Saber wird dieses Schicksal nicht ereilen, da man sich für ca. eine halbe Milliarde raus kauft. Saber ist, neben THQ Nordic, eine der größten Töchter der Gruppe mit ca. 2500 Mitarbeitenden. Die Arbeit am Remake von Star Wars: The Knights of the Old Republic sei davon aber unberührt, nachdem man die Entwicklung 2022 übernommen hat, da man mit der Arbeit von Aspyr unzufrieden war.

Doch dabei könnte es nicht bleiben. Das “gesund sparen” bei Embracer ist noch längst nicht zu Ende. Schon lange gibt es Spekulationen um einen Verkauf von Gearbox Entertainment, den Machern von Borderlands. Zum befeuert Journalist Jason Schreier das Gerücht, der besagten Artikel über den Saber-Freikauf veröffentlichte und generell als zuverlässiger Brancheninsider gilt. Zum anderen gibt es nähere Informationen laut Kotaku. Zwar soll sich Gearbox nicht aus der Gruppe heraus kaufen, aber man befinde sich wohl in der Finalisierung eines Verkaufs. Demnach könnte Gearbox schon sehr bald den Besitzer wechseln. Wer das sein könnte, ist noch gänzlich unbekannt.

Angebot World War Z: Aftermath (Playstation 5) Spiele als neue und wiederkehrende Charaktere, bekämpfe die Untoten in einem brutalen neuen Nahkampfsystem und dezimiere die Zombies

Enthält auch alle Inhalte von WWZ: GOTY Edition, einschließlich Storyline-Episoden in New York, Moskau, Marseille und Tokio

Völlig neue Storyline-Missionen in Rom, der Vatikanstadt und im Fernen Osten Russlands

Erlebe ein adrenalingeladenes Spiel mit der neuen, immersiven Egoperspektive von Aftermath

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Bloomberg/ Kotaku

Bild: 2024 © Saber Interactive