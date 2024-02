Pokémon Sammelkartenspiel Pocket – Pokémon-Karten auf Mobile-Geräten sammeln

Enthusiasten des Pokémon-Sammelkartenspiels haben mit Pokémon Sammelkartenspiel Pocket jetzt eine neue Möglichkeit, ihrem Lieblingshobby zu frönen. Das neue Mobile-Game beinhaltet sowohl das Öffnen von Boosterpacks, das sammeln und tauschen der Karten sowie Duelle gegen andere Spieler*innen. Wir haben uns den Trailer aus dem Pokémon Prestents-Stream angeschaut und verraten euch alle bekannten Infos.

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket lockt mit Gratis-Packs und wunderschönen Animationen

Im Grunde werdet ihr im Spiel das gleiche machen, was ihr auch mit echten Pokémon-Karten tut. Ihr öffnet Booster-Packs und schaut mit Spannung, welche Karten ihr daraus zieht. So erweitert ihr eure Sammlung und stellt euch euer Lieblingsdeck zusammen. Anschließend könnt ihr gegen eure Freund*innen antreten. Doch wie kommt man an die Booster? Nun, ihr werdet sie kaufen müssen, denn auch dieses Mobile-Game wird stark auf Gacha-Mechanismen setzen. Jedoch gibt es seitens der Pokémon Company immerhin einen Kniff, der auch Spieler*innen anlocken soll, die nicht so viel Geld versenken wollen: 2 Packs bekommt ihr täglich gratis.

Ein weiterer Aspekt, welcher das Spiel einzigartig machen soll, ist seine Präsentation. Von der Animation des Öffnens eines neuen Kartenpacks bis hin zu den Hologrammen auf den Karten, alles ist detailreich animiert. Besonders speziell sind einige Karten, die sogenannten Immersionskarten, in deren Bilder ihr ganz tief eintauchen könnt und die dann auf eurem Bildschirm quasi zum Leben erwachen.

Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, eure Karten zu tauschen und in Duellen gegen andere Spieler*innen anzutreten. Weitere Infos, ob man zum Beispiel bei einem Sieg einen Preis erhält, wie z.B. ein Pack oder eine Ingamewährung, darüber wurde bislang geschwiegen. Das Spiel soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, insofern sollten wir auf jeden Fall noch neue Infos im Vorfeld erhalten. Wir halten auch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

