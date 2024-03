Genshin Impact – Version 4.5: Von Schneiderei, Katzen und einem neuen Banner

Zum 13. März hat HoYoverse für Genshin Impact die neue Version 4.5 angekündigt. Es stehen ein paar Neuerungen an, ein neuer Charakter und jede Menge Events.

Maßgeschneiderte neue Heldin

In der Handlung von Genshin Impact ist Chiori schon mehrfach seit Fontaine vorgekommen. Die Fangemeinde hat entsprechend schon auf die Schneiderin mit dem Geo-Element gewartet, in Version 4.5 wird sie nun als 5-Sterne Charakter eingeführt. Sie kämpft mit zwei Schwertern und ihren selbstgebastelten Automatons. Zusammen mit anderen Geo Charakteren wird Chiori noch effektiver. Zusätzlich bekommt sie ihren eigenen Legendenauftrag und natürlich auch ihre eigene Signaturwaffe im Waffenbanner. Chiori wird in der ersten Phase des Updates zusammen mit dem altbekannten Arataki Itto erhaltbar sein, welcher passenderweise auch Geo im Kampf einsetzt.

In der zweiten Phase des Updates kann man versuchen, den Obersten Richter Neuvillette zu bekommen, welcher dafür bekannt ist, immensen Hydro Schaden auf Kosten der eigenen Lebenspunkte zu versursachen. Zusammen mit ihm wird auch der wandernde Samurai Kaedehara Kazuha wieder erscheinen, der auch ordentlich mit dem Element Anemo austeilen kann.

Katzen und weitere Minispiele

Es wurden reichlich Events und Minispiele in Version 4.5 angekündigt. Einmal soll es wieder nach Mondstadt gehen, wo man Jean und Lisa dabei hilft Alchemie zu betreiben. Für jene, die es eher zum Kampf statt zu Dialogen lockt, wird es wieder Fayz’ Sphären mit den Tränken geben. Katzenfans werden auch voll auf ihre Kosten kommen, denn in einem Event geht es nur darum, die Stubentiger zu verwöhnen. Man spielt mit ihnen, füttert sie und richtet ihnen ein schönes Heim ein. Dabei soll ein freundschaftliches Band zu den Miezen geknüpft werden.

Für das Kartenspiel “Geniale Beschwörung” kommen die Karten von Neuvillette, Charlotte und Kirara dazu. Zusätzlich gibt es für Genshin Impact nun zu jedem Charakter einen Leitfaden mit vielen nützlichen Tipps innerhalb des Spiels, z.B. wie man sie am besten aufwertet und ausrüstet. Parallel erhält Lynette ihre eigene Ereignisquestreihe, wo man etwas mit ihr unternehmen wird.

Das neue Banner mit den vielen Möglichkeiten

Eine große Neuerung wird das neue Banner sein. Neben den beiden klassischen Charakterbannern, dem Waffenbanner und dem permanenten Wanderlustbanner, kommt nun ein Banner mit einer eigenen Kollektion raus. Hier kann man Diluc, Klee, Mona, Jean, Albedo oder Eula bekommen, alles namenhafte 5-Sterne Charaktere aus Mondstadt. Zusätzlich sind jede Menge 5-Sterne Waffen in der Auswahl erhältlich, teils auch welche, die schon lange nicht mehr zu ergattern waren, wie z.B. Dehyas Zweihandschwert.

Die Besonderheit ist, dass man wie beim Waffenbanner einen Schicksalskurs setzen kann. Wenn man bei den Gebeten nicht seinen 5-Sterne Wunschcharakter oder die Waffe der Wahl erhält, klappt es garantiert beim nächsten mal. Im Gegensatz zum Waffenbanner, braucht es hier also nur einen Fehlschlag und nicht zwei, damit das Gebet wortwörtlich erhört wird.

Wer sich alles nochmal ausführlicher anschauen mag, der kann gerne die offizielle Sondersendung ansehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Funko Pop! Games: Genshin Impact - Diluc Ragnvindr - Pop! Asia - Vinyl-Sammelfigur - Geschenkidee - Offizielle Handelswaren - Spielzeug Für Kinder und Erwachsene - Games Fans IDEALE SAMMLER-GRÖSSE - Mit einer Höhe von ca. 9,5 cm (3,75 Zoll) ergänzt diese Vinyl-Minifigur andere Sammlerstücke und passt perfekt in Ihre Vitrine oder auf Ihren Schreibtisch.

PREMIUM VINYL MATERIAL - Hergestellt aus hochwertigem, haltbarem Vinyl, ist dieses Sammlerstück langlebig und hält dem täglichen Gebrauch stand, so dass Fans und Sammler lange Freude daran haben werden.

PERFEKTES GESCHENK FÜR POP! ASIA FANS - Ideal für Feiertage, Geburtstage oder besondere Anlässe und als Geschenk ist diese exklusive Figur eine unverzichtbare Ergänzung für jede POP! Asia Merchandise-Sammlung

ERWEITERN SIE IHRE SAMMELUNG - Ergänzen Sie Ihr wachsendes Sortiment an Funko Pop! Figuren mit diesem einzigartigen Vinyl-Display und suchen Sie nach weiteren seltenen und exklusiven Sammlerstücken für ein komplettes Set.

LEADING POP CULTURE BRAND - Vertrauen Sie auf die Expertise von Funko, dem führenden Hersteller von Popkultur-Artikeln wie Vinylfiguren, Action Toys, Plüsch, Kleidung, Brettspielen und vielem mehr.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle der Inhalte und Bilder: © HoYoverse – Sondersendung