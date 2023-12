Skull and Bones – Endlich wissen wir, wann es kommt

Ach ja, Skull and Bones. Ubisofts navales Piratenabenteuer, welches aus Assassin’s Creed IV: Black Flag entstanden ist. Dieses erschien vor zehn Jahren und überzeugte unter anderem mit seinen großartigen Seeschlachten. Doch das Spiel, welches darauf basieren sollte, wurde nach seiner Ankündigung 2017 (!!!) mehrmals verschoben und Fans waren bereits an einem Punkt, an dem vermutet wurde, das Spiel wurde eingestampft. Doch jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen.

Skull and Bones soll im Februar erscheinen

Auch wir haben etliche Male, und ich meine wirklich etliche Male, über das Seeschlachtspiel berichtet. Sei es geleaktes Gameplay, welches Fans wieder hoffen ließ oder die Frage, ob es vielleicht noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Jetzt haben wir aber, zumindest vermutlich, Klarheit: Das Spiel wird am 16. Februar 2024 erscheinen. Wie gesagt, vermutlich.

Der Trailer redet nicht um den großen Brei herum, bereits in den ersten Sekunden wird das Releasedatum enthüllt. Selbst bei Ubisoft weiß man, dass man die Karten offen auf den Tisch legen muss und so ist diese News keinen Cliffhanger des Trailers wert.

Was das Spiel selbst angeht, so darf man laut dem Trailer brutale Seeschlachten, lustige Piratenabenteuer und gruselige Geisterbegegnungen erwarten. Mit Sea of Thieves haben wir bereits ein solches Spiel, da muss Ubisoft schon ordentlich liefern, um mithalten zu können.

Und wo wir schon von Ubisoft sprechen, trotz der ganzen Debatte um Verschiebungen und versprochene Releasetermine kann man es sich trotzdem nicht nehmen lassen, Käufer*innen der Premium-Edition bereits am 13. Februar Zugriff auf das Spiel zu geben. Die Closed Beta des Spiels findet vom 15. bis zum 18. Dezember 2023 statt.

Titelbild: 2023 © Ubisoft

Quelle: Ubisoft