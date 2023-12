Behaviour Interactive – Macht euch bereit für The Casting of Frank Stone™

Schon lange hörte man Fans des Dead by Daylight Universums den Wunsch nach einem Single-Play-Game im Reich des Entitus aussprechen. Nicht für jeden ist das asymmetrische Horrorspiel mit seinen zahlreichen Charakteren ausreichend. Am 7.Dezember 2023 gab es bei dem Entwickler und Publisher Behaviour Interactive dann die Antwort: The Casting of Frank Stone™. In Zusammenarbeit mit Supermassive Games ist BHVR nun einen Schritt weiter und verspricht ein intensives Spielerlebnis in naher Zukunft.

Triff deine Wahl

Supermassive Games ist bekannt für Spiele wie Until Dawn, The Devil in Me, The Dark Pictures VR und viele mehr. Damit hat sich Behaviour Interactive also richtig große Unterstützung geholt und wir können uns darauf gefasst machen, dass Wahlentscheidungen in dem neuen Spiel The Casting of Frank Stone ™ gravierende Erzähländerungen mit sich bringen werden. Und das alles im Umfang des Dead by Daylight Universums. Es ist damit auch zu erwarten, dass die neuen Charaktere in Dead by Daylight früher oder später auftauchen werden.

Wer die Protagonisten sein werden, kommt noch nicht aus dem Trailer hervor, doch man sieht vier Teenager und einen Mann an einer Werkbank sitzen, der gen Schluss einen präparierten Metallhelm auf hat. Schreit nach einem neuen Killer.

Erzähle die Geschichte

Das genaue Setting um Frank Stone ist natürlich noch offen für ein Spiel, das erst irgendwann im Jahr 2024 erscheinen wird. Es geht aber wohl um die grausame Geschichte eines sadistischen Mörders, der in einem alten Stahlwerk nahe oder in der Stadt Cedar Hills seine Taten beging. Das Spiel soll darauf ausgelegt sein, dass natürlich jeder eingefleischte Horrorfan, der aber vielleicht noch keinen Fuß in den Nebel gesetzt hat, darin aufgehen und seinen Schrecken erleben kann. Allerdings wird es für DbD Kenner Easter Eggs und Parallelen geben, die mehr Hintergrundwissen zum Entitus, zu den Killern oder zu Überlebenden entdecken können.

Wir können wirklich gespannt sein, ob wir alte Bekannte in einer völlig neuen Dimension wiedertreffen, eine schaurig schöne, dramatische Geschichte erleben, die wir anhand von zahlreichen Möglichkeiten wieder und wieder spielen wollen – sollte die Psyche das mitmachen.

Ihr könnt hier schon einmal in die Werkbank von Frank Stone reinschnuppern und natürlich auf der originalen Homepage mehr Informationen beziehen.

Auf die Wishlist gehört dieses Spiel für Horror-Liebhaber auf jeden Fall!

Titelbild © Behaviour Interactive Pressekit