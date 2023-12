Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2023

Viele Spiele hat 2023 nicht mehr parat und so ist dies tatsächlich unsere letzte Releasevorschau in diesem Jahr. Ganz außer Acht lassen sollte man diese Spiele dennoch nicht, auch wenn sie erst so spät im Jahr erscheinen. Gut, sie werden wahrscheinlich alle keine Chance haben, Anwärter für GOTY zu werden, aber Spaß kann man mit ihnen doch sicher haben.

Die vorletzte Releasevorschau des Jahres 2023

Der DLC zum Action-Hit des letzten Jahres schickt euch mit Kratos in das Jenseits der nordischen Mythologie.

United 1944 (PC) – 12. Dezember

Die Jahreszahl im Shooter spricht Bände, dieser Shooter schickt euch ein weiteres Mal in den zweiten Weltkrieg.

House Flipper 2 (PC, PS5, XSX) – 13. Dezember

Es werden mal wieder Häuser renoviert und in eine Wohlfühloase verwandelt.

Pioneers of Pagonia (PC) – 13. Dezember

Das neue Aufbau-Strategie-Spiel des Siedler-Erfinders Volker Wertich.

Warframe: Whispers in the Walls (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 13. Dezember

Unser ehemaliger Kollege Marco wird wohl vor Freude im Dreieck springen, denn der Mech Suit-Action-Shooter erhält einen neuen DLC.

Bahnsen Knights (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 14. Dezember

Eine Visual Novel mit Grafiken erinnernd an alte Computer der 80er Jahre.

Cookie Cutter (PC, PS5, XSX) – 14. Dezember

Ein Metroidvania mit detaillierter, handgezeichneter Cartoongrafik und einer Menge Gore.

Custom Mech Wars (PC, PS5) – 14. Dezember

Mal wieder ein Spieletitel, welcher den Inhalt des Spiels perfekt beschreibt.

Granblue Fantasy Versus: Rising (PC, PS4, PS5) – 14. Dezember

Der nächste Teil dieser Anime-Kampfspiel-Reihe.

Les Mills XR Dance (MetaQuest) – 14. Dezember

Ein Tanzspiel mit VR-Brille.

Paranoid (PC, PS5, XSX) – 14. Dezember

Ein First Person-Horror-Spiel, welches mit Lichtverhältnissen und klaustrophobischen Umgebungen spielt.

Pokémon Karmesin & Purpur: Der Schatz von Zone 0 Teil 2 – Die Indigoblaue Scheibe (Switch) – 14. Dezember

Der zweite DLC für Pokémon Karmesin & Purpur.

Racket Club (PC, MetaQuest) – 14. Dezember

VR-Tennis, anders kann man dieses Spiel nicht beschreiben.

Return from Core (PC) – 14. Dezember

Eine Mischung aus Survival, Farming Simulator und Adventure.

Soulslinger: Envoy of Death (PC) – 14. Dezember

Ein Roguelite-FPS über einen Revolverhelden im Limbo der auf Geisterjagd geht.

Asgard’s Wrath 2 (MetaQuest) – 15. Dezember

Ein VR-Action-Rollenspiel, in welchem ihr den nordischen Gott Loki davon abhalten müsst, Chaos im antiken Ägypten zu stiften.

Legends of Hapax (PC) – 15. Dezember

Ein klassisches Oldschool-JRPG, welches an Titel aus der 32-bit-Ära erinnert.

Trinity Fusion (PC, PS4, PS5, XBox One, XSX) – 15. Dezember

Ein rasantes 2D-Action-Roguelike in düsterem, futuristischem Setting.

Und damit wären wir auch schon durch mit der Releasevorschau für dieses Jahr. Welches Spiel werdet ihr noch zocken, bevor das Jahr zu Ende geht? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit. Wir wünschen euch jedenfalls schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2024, wo wir uns natürlich mit der neuen Releasvorschau wiedersehen werden.

Titelbild: 2023 © Nintendo | 2023 © Sony Interactive Entertainment

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.