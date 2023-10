Streamingvorschau – Was kommt Neues im November 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im November 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Auf Netflix geht diesen November eine vielfältige Auswahl an Serien- und Filmhiglights an den Start. Zum einen kommt der Spin-off der Transformers-Reihe Bumblebee zum Streamingdienst, zum anderen startet das Serienfinale von The Crown. Wer mit beidem nichts anfangen kann, möchte sich vielleicht lieber den True Crime Der Fall Jens Söring: Tödliche Leidenschaft ansehen. Außerdem beginnt diesen Monat die Squid Game-Spieleshow Squid Game: The Challenge zur koreanischen Netflix-Sensation.

(romantische) Komödie

16. November:

Instant Family: Plötzlich Familie

In Love and Deep Water

Action

1. November:

Diebinnen

18. November:

Believer 2

Science Fiction

2. November:

Bumblebee

11. November:

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie

Thriller

1. November:

Locked in

2. November:

Black Sea

3. November:

Ferry: Die Serie

10. November:

Der Killer

Horror

3. November:

The Devil’s Light

14. November:

Studio 666 (Horrorkomödie)

18. November:

Malignant

Abenteuer

1. November:

Vertical Limit

Drama

1. November:

Nuovo Olimpo

2. November:

Alles Licht, das wir nicht sehen

3. November:

NYAD

Der Schneider – Staffel 3

9. November:

Nicht zu bändigen

10. November:

Forever

At the Moment

14. November:

Suburræterna

16. November:

The Crown – Staffel 6, Teil 1

17. November:

Rustin

See You On Venus

Heilige Familie – Staffel 2

24. November:

Elena weiss Bescheid

30. November:

Virgin River – Staffel 5 Teil 2

K-Drama

3. November:

Daily Dose of Sunshine

Anime

2. November:

Onimusha

Animation

1. November:

Spider-Man: Across the Spider-Verse

2. November:

Unicorn Academy

17. November:

CoComelon: Unser Viertel

Scott Pilgrim hebt ab

21. November:

The Looney Tunes Show

Batman

True Crime

1. November:

Der Fall Jens Söring: Tödliche Leidenschaft

Doku

1. November:

Geheimnisse des Glaubens

8. November:

Cyberbunker: Darknet in Deutschland

Robbie Williams

14. November:

How to Become a Mob Boss (Satire)

Reality-TV

3. November:

Selling Sunset – Staffel 6, das Wiedersehen

22. November:

Squid Game: The Challenge

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Prime Video

Auf Amazons Prime Video startet in der zweiten Novemberhälfte die dritte Staffel der deutschen Serie Die Discounter. Zudem startet die Spieleshow 007: Road to a Million, in der die Kandidaten sich eingen an James Bond angelehnten Challenges stellen müssen. Wer sich doch lieber entspannt auf der Couch zurücklehnen und Musik hören möchte, kann sich auf das Konzert BTS: Yet to Come freuen.

Komödie

10. November:

Dina Hashem: Dark Little Whispers (Stand-Up)

14. November:

Trevor Wallace: Pterodactyl (Stand-Up)

22. November:

Die Discounter – Staffel 3

24. November:

Elf Me

25. November:

Meet Cute

Animation

3. November:

Invincible -Staffel 2

Doku

17. November:

Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story

Konzert

9. November:

BTS: Yet to Come

Reality-TV

10. November:

007: Road to a Million

17. November:

Twin Love – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disney+

Disney+ läutet im November mit der zweiten Staffel von Santa Clause: Die Serie und Viel Wirbel um Weihnachten schonmal so langsam die Weihnachtssaison ein. Wer davon aber noch so gar nichts wissen möchte, der kann sich Mitte November mit der vierten Staffel der Horrorkomödie What we do in the Shadows noch ein bisschen an Halloween festhalten. Außerdem starten wieder einige neue Dokumentationen über unsere schöne Erde auf dem Streamingdienst.

Komödie

3. November:

Agent Null Null Nix

Quiz Lady

8. November:

Santa Clause: Die Serie – Staffel 2

10. November:

Turbulenzen – und andere Katastrophen

Liebe in jeder Beziehung

15. November:

What we do in the Shadows – Staffel 4 (Horrorkomödie)

17. November:

Viel Wirbel um Weihnachten

24. November:

Breaking Up

Action

10. November:

Antigang: Home Run

Thriller

8. November:

Vigilante – Staffel 1

14. November:

A Murder at the End of the World

29. November:

Culprits

Drama

15. November:

Deutsches Haus

17. November:

Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig

Eine Affäre in Paris

22. November:

The Good Doctor – Staffel 5

26. November:

Australia: Die Serie – Staffel 1

29. November:

Reservation Dogs – Staffel 3

Animation

1. November:

Solar Opposites – Staffel 4

15. November:

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 2, Teil 1

Miraculous: Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 5, Teil 3

22. November:

Die Simpsons – Staffel 34, Teil 2

Doku

8. November:

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 5

15. November:

Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin – Staffel 1

Brawn: The Impossible Formula 1 Story

16. November:

Drive with Swizz Beatz – Staffel 1

22. November:

Das Wunder des Lebens: Tierbabys – Staffel 1

29. November:

Die Hatchers – Farm, Kühe und Doktoren – Staffel 1

Reality-TV

22. November:

Love in Fairhope – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Halloween Trilogy [Blu-ray] Curtis, Jamie Lee (Schauspieler)

diverse (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.