Kinovorschau – Diese Filme starten im November 2023

Auch in diesem Monat könnt ihr euch in unserer Kinovorschau einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Diesen November starten einige Highlights in den deutschen Kinos. Darunter der zweite Teil von Captain Marvel The Marvels. Außerdem wird mit Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange versucht, ein bereits vergessenes Franchise wieder aufleben zu lassen. Ende des Monats startet dann noch der zehnte Teil der Saw-Reihe und im Kontrast dazu erscheint Wish, der neue Animationsfilm von Disney.

2. November:

Anatomie eines Falls (Thriller/Krimi/Drama)

Stella. Ein Leben. (Drama)

It Lives Inside (Thriller)

9. November:

Monster im Kopf (Drama)

The Marvels (Action/Science Fiction/Comicverfilmung)

Sound of Freedom (Action/Drama/Thriller/Krimi)

Sympathy for the Devil (Action)

16. November:

Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange (Action/Fantasy/Science Fiction/Romanverfilmung)

Thanksgiving (Horror/Mystery)

Das stille Mädchen (Drama)

4 Days before Christmas (Kinder-&Familienfilm)

The Quiet Girl (Drama)

23. November:

Napoleon (Drama/Biographie)

The Old Oak (Drama)

The Great Escaper (Biographie/Drama)

30. November:

Saw X (Horror/Thriller)

Wish (Animation/Abenteuer/Familienfilm)

Auf dem Weg (Drama)

