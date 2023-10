Little Nightmares III – Erstes Gameplay zum Gruselplattformer aufgetaucht

Während das Spielejahr 2023 noch im vollen Gange ist und gefühlt jede Woche ein neuer Triple A-Titel erscheint, gönnt uns Bandai Namco bereits jetzt einen Ausblick auf das kommende Jahr. 2024 soll mit Little Nightmares III der Nachfolger der erfolgreichen Gruselplattformer erscheinen. In satten 18 Minuten bekommen wir einen Einblick in das komplette erste Kapitel des heiß erwarteten Titels.

Little Nightmares erstmals im Koop spielbar

Die wohl größte Neuigkeit im dritten Teil bietet der neue Koop-Modus. Von nun an müsst ihr euch nämlich nicht mehr alleine durch die gruseligen Levels schleichen, sondern könnt euch mit gemeinsam ins Abenteuer stürzen. Sollte man übrigens keinen Mitspieler haben, übernimmt die KI die Steuerung des zweiten Charakters.

Ziel des Spiels ist es, in den Rollen der beiden Hauptfiguren Low und Alone einen Weg aus dem Nichts zu finden. Dabei startet ihre Reise im wüstenähnlichen Nekropolis. Auf ihrem Weg werden unsere Helden immer wieder mit ihren größten (Kindheits-) Ängsten konfrontiert. Für Fans der ersten beiden Teile dürfte auch Little Nightmares III eine gute Alternative im kommenden Spielejahr sein.

