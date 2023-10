Batman: Arkham Knight – Robert Pattinsons Anzug hat es ins Spiel geschafft

Es gibt tatsächlich einen neuen Inhalt für Batman: Arkham Knight, obwohl das Spiel bereits acht Jahre alt ist. So werden Spieler*innen über den Epic Games Store die Möglichkeit haben, einen neuen Anzug für den dunklen Ritter zu erhalten. Dabei handelt es sich um den Anzug aus dem Film The Batman aus dem Jahre 2022, in welchem Robert Pattinson den Fledermausmann spielte. Es ist anzunehmen, dass dieses Kostüm im Zusammenhang mit der Arkham Trilogie für die Switch steht, welche noch in diesem Jahr erscheinen soll. Quelle: @ArkhamRemaster via Twitter