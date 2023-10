Streamingvorschau – Was kommt Neues im Oktober 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im Oktober 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Im Oktober 2023 stockt Netflix sein Katalog um ein paar kleine Highlights auf. Am 12. Oktober startet die Horrorserie Der Untergang des Hauses Usher des Spuk in Hill House-Regisseurs Mike Flanagan. Außerdem kommt der 3. Teil der 11. Staffel von The Walking Dead zum Streamingdienst und auch der Teen-Thriller Élite geht in die dritte Runde. Neben Spider-Man: No Way Home kommt zudem The Suicide Squad zu Netflix.

Komödie

1. Oktober:

Shameless: Nicht ganz nüchtern

6. Oktober:

Young Sheldon – Staffel 6

17. Oktober:

Als ich als Vampir aufwachte

20. Oktober:

Kandasamys: The Baby

Big Mouth – Staffel 7

25. Oktober:

The Machine

Action

4. Oktober:

The Suicide Squad

15. Oktober:

Spider-Man: No Way Home

23. Oktober:

The Marksman: Der Scharfschütze

Science Fiction

4. Oktober:

Die UFO-Verschwörung

Thriller

5. Oktober:

Khufiya

6. Oktober:

Fair Play

Tödliche Einladung

20. Oktober:

Élite – Staffel 7

25. Oktober:

Die Vorteile des Betrogenwerdens

Horror

3. Oktober:

The Walking Dead – Staffel 11 Teil 3

8. Oktober:

The Pope’s Exorcist

12. Oktober:

Der Untergang des Hauses Usher

13. Oktober:

Konferensen

20. Oktober:

Disco Inferno

Flashback

27. Oktober:

Die Todesschwester

Mystery

20. Oktober:

Die Kreatur

Drama

1. Oktober:

Battle of the Year

Zeit der Unschuld

Narziss und Goldmund

Anonymous

4. Oktober:

Keys to the Heart

5. Oktober:

Everything Now

10. Oktober:

Diaries – Staffel 2 Teil 1

11. Oktober:

Once Upon a Star

13. Oktober:

Ijogbon: Chaos

15. Oktober:

Résistance: Widerstand

19. Oktober:

Crypto Boy

25. Oktober:

Absolute Anfänger

27. Oktober:

Pain Hustlers

Tore

31. Oktober:

Nine Days

Krimi

5. Oktober:

Lupin – Teil 3

6. Oktober:

Reptile

Ballerina

7. Oktober:

Strong Girl Nam-soon

19. Oktober:

Bodies

Anime

1. Oktober:

JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind

12. Oktober:

Good Night World

19. Oktober:

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

26. Oktober:

Pluto

Doku

4. Oktober:

Duell am Abgrund

Beckham

11. Oktober:

Big Vape: Der Aufstieg und Fall von Juul

15. Oktober:

Camp Courage

24. Oktober:

Schnappt Gotti

25. Oktober:

Leben auf unserem Planeten

27. Oktober:

Yellow Door: 90s Lo-fi Film Club

True Crime

17. Oktober:

Der Teufel auf der Anklagebank

20. Oktober:

Vjeran Tomic: Der Spiderman von Paris

Reality-TV

9. Oktober:

ILHADOS com a sogra

20. Oktober:

Surviving Paradise

Prime Video

Amazons Prime Video nimmt im Oktober einige Filmreihen in den Katalog auf. Darunter unter anderem die The Purge-Reihe und Zurück in die Zukunft 1-3. Außerdem zeigt der Streamingdienst die Romanverfilmung von Sebastian Fitzek Die Therapie. Neu dabei sind zudem einige Komödien und Dokus wie zum Beispiel Hui Buh: Das Schlossgespenst und FC Bayern Generation Wembley.

Komödie

1. Oktober:

Men at Work

The Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel

2. Oktober:

The Bad Guys

3. Oktober:

Der letzte Bulle

Sweethearts

6. Oktober:

Igor

Last Exit Schinkenstrasse

8. Oktober:

S1m0ne

13. Oktober:

Everybody Loves Diamonds

20. Oktober:

Die andere Zoey

Hui Buh: Das Schlossgespenst

30. Oktober:

Red Rocket: Der mit der Hunderute

Action

9. Oktober:

Ambulance

16. Oktober:

Lone Survivor

Top Gun: Maverick

20. Oktober:

Sayen: La Ruta Seca

Science Fiction

9. Oktober:

Matrix

Matrix Reloaded

Matrix Revolutions

16. Oktober:

Matrix Resurrections

17. Oktober:

Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft 2

Zurück in die Zukunft 3

20. Oktober:

Upload – Staffel 3

Thriller

6. Oktober:

Mumbai Diaries 26/11 – Staffel 2

11. Oktober:

Awareness – Die Realität ist eine Illusion

26. Oktober:

Sebastian Fitzeks: Die Therapie

Horror

1. Oktober:

Carrie

Carrie 2: Die Rache

23. Oktober:

The Purge: Die Säuberung

The Purge: Anarchy

The Purge: Election Year

6. Oktober:

Totally Killer: Gefährliches Spiel mit der Zeit

Abenteuer

5. Oktober:

Asterix bei den Olympischen Spielen

Die Drei !!!

Drama

1. Oktober:

Die glorreichen Sieben

3. Oktober:

After Everything

Holy Spider

13. Oktober:

The Burial: Krieg der Bestatter

20. Oktober:

Emily the Criminal

Redeeming Love: Die Liebe ist stark

Mr. Malcolms Liste

23. Oktober:

Moonshot – Der Flug von Apollo 11

27. Oktober:

Die Brücke nach Terabithia

Yosi, the Regretful Spy – Staffel 2

Animation

6. Oktober:

Batman: Die Zeichentrickserie

The Tom & Jerry Show

Scooby-Do: Mystery Incorporated – Staffel 1 & 2

11. Oktober:

Der Polarexpress

Doku

6. Oktober:

Seelenverwandter Verzweifelt Gesucht: Die Tücken des Twin Flames Universums

11. Oktober:

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe

20. Oktober:

Silver Dollar Road

Der Alpinist

Moonage Daydream

FC Bayern Generation Wembley

24. Oktober:

Hot Potato: The Story of the Whiggles

Disney+

Disney+ holt sich in diesem Monat viele Kurz-Trickfilme und -Dramen ins Programm. Ab dem 6. Oktober startet zudem die zweite Staffel rund um den nordischen Gott der Täuschung Loki. Die Dramaserie Homeland kommt mit 18 Staffeln zum Streamingdienst und auch das Horror-Genre kommt diesen Oktober mit The Boogeyman nicht zu kurz.

Komödie

4. Oktober:

Geistervilla (Horror-Komödie)

6. Oktober:

Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht

Nashorn im Galopp

20. Oktober:

Beilight – Biss zum Abendbrot

25. Oktober:

Wohnfläche: Null Quadratmeter

Fantasy

25. Oktober:

Censor of Dreams

Science Fiction

6. Oktober:

Loki – Staffel 2

Thriller

20. Oktober:

Goodbye Lover

Horror

11. Oktober:

The Boogeyman

18. Oktober:

Appendage

20. Oktober:

A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night in Color

Abenteuer

13. Oktober:

Die Noobs – Klein aber gemein

Gänsehaut – Staffel 1

Drama

11. Oktober:

Death in Paradise – Staffel 12

13. Oktober:

Probezeit

That Night – Ein heißer Sommer

18. Oktober:

Homeland – Staffel 1-18

25. Oktober:

Die Löwen von Sizilien

Distances

The Way of Tea

Rise of a Star

Chuchotages

Timecode

Wave

Krimi

27. Oktober:

Q & A

Animation

6. Oktober:

Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig

Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Campingfreuden

Chip und Chap auf hoher See

Donald, der Hobbytapetierer

Old MacDonald hat ‘ne Farm

Ist die Katze aus dem Haus …

Das Zauberschiff

11. Oktober:

Kiya & die Kimoja Helden – Staffel 1

25. Oktober:

Praise Petey – Staffel 1

27. Oktober:

Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten

Doku

4. Oktober:

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 2

Dear Mama – Staffel 1

11. Oktober:

Algiers, America – Staffel 1

27. Oktober:

Trap Jazz

