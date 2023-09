Kinovorschau – Diese Filme starten im Oktober 2023

Auch in diesem Monat könnt ihr euch in unserer Kinovorschau einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Der Oktober startet mit dem Horror-Film Der Exorzist: Bekenntnis, der an den ersten Teil aus dem Jahre 1973 anschließt, sowie mit dem Thriller Catch the Killer mit Shailene Woodley in der Hauptrolle. Außerdem kommt am 12. Oktober die mittlerweile vierte gleichnamigen Verfilmung des Romans Das fliegende Klassenzimmer in die Kinos. Mit Five Nights at Freddy’s erscheint zudem eine Horror-Videospieladaption kurz vor Halloween. Im Rahmen der crunchyroll Anime Night könnt ihr euch außerdem den 26. Film des allbekannten Detektivs Detective Conan: Das schwarze U-Boot auf den deutschsprachigen Leinwänden anschauen.

5. Oktober:

Der Exorzist: Bekenntnis (Horror)

Catch the Killer (Thriller/Drama/Krimi)

PAW Patrol 2 – The Mighty Movie (Animation/Abenteuer/Familie)

Freelance (Action/Komödie)

The Pod Generation (Science Fiction/Komödie/Romanze)

12. Oktober:

DogMan (Drama)

Das fliegende Klassenzimmer (Drama)

19. Oktober:

Killers of the Flower Moon (Drama/Krimi/Romanverfilmung)

Trolls – Gemeinsam stark (Kinder- & Familienfilm)

26. Oktober:

Monster im Kopf (Drama)

Five Nights at Freddy’s (Horror/Komödie)

White Bird (Drama/Romanverfilmung)

Dumb Money (Biographie/Komödie/Drama)

One of the Road (Komödie/Drama)

Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry (Drama)

31. Oktober:

Detective Conan: Das schwarze U-Boot (crunchyroll Anime Night)

