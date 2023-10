Bis zur Glotze – Playstation-Chef hört auf & Kündigungswelle bei Epic | Folge 126

Was war das für eine Woche. Darüber mussten wir einfach in Bis zur Glotze sprechen. In der Gaming-Welt jagde eine Schlagzeile die Nächste. Ob der Rücktritt von Playstation-Chef Jim Ryan, der holprige Start von Payday 3, die Massenentlassung bei Epic Games oder der Einstellung von Hyenas. Wir versuchen die Ereignisse möglichst einzuordnen.

Bis zur Glotze – Jim Ryan räumt den Stuhl

Timestamps:

(00:00:15) – Vorstellung

(00:00:39) – Playstation-Chef Jim Ryan tritt zurück

(00:50:45) – Epic Games entlässt 16% der Belegschaft

(01:07:06) – Hyenas wird eingestellt

(01:19:50) – Bei Embracer geht es weiter bergab & Payday 3 Launch-Debakel

Hat Jim Ryan einen guten Job gemacht?

Es war die Meldung der letzten Woche: Jim Ryan, Chef von Playstation, hört auf. Einen Nachfolger gibt es so halb, denn aktuell steht nur die Interim-Nachfolge. Aber was hat Ryan eigentlich geleistet? Darüber sprechen wir in Folge 126. Immerhn gab es während seiner Zeit seit 2019 einige Ereignisse. Die PS5 launchte, ebenso wie die PSVR2. Zudem gab es eine neue Ausrichtung hin zu Games as a Service, als auch die große Umstellung bei Playstation Plus. Was war dabei gut und was weniger?

Außerdem sprechen wir über die Massenentlassungen bei Epic Games, den Machern von Fortnite. Gleich 16% wurden entlassen. Doch wie kam es plötzlich dazu? Ebenso sprechen wir (mal wieder) in dem Zusammenhang über Pleiten, Pech und Pannen bei der Embracer Group und dem Ende von Hyenas, dem SEGA-Titel, der auch auch der gamescom 2023 vertreten war. Viel Spaß beim Zuhören!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobias L.

