Vorschau: Altered Alma – Das Cyberpunk-Metroidvania mit Neon-Look (gamescom 2023)

2021 erschien mit Aeon Drive ein rasanter Action-Platformer mit Neo-Look und einer Protagonistin namens Jackelyne, kurz Jack genannt. Nun erscheint Altered Alma, eine Art Fortsetzung, ebenfalls mit Jack in der Hauptrolle. Entwicklerstudio 2Awesome Studios möchte eine ganze Reihe von Spielen mit Jack als Protagonistin herausbringen und so ein großes Spieleuniversum erschaffen. Dabei möchte man sich an verschiedenen Genres versuchen. Altered Alma ist ein Metroidvania und das haben wir uns auf der gamescom 2023 mal genauer zeigen lassen.

Nicht Neo Tokyo oder Neo New York, sondern Neo Barcelona

Ebenso wie Aeon Drive präsentiert sich auch Altered Alma in einer pixeligen Retro-Neon-Optik. Das futuristische Setting von Neo Barcelona, einer funkelnden Stadt mit spanischen Einflüssen, dient ein weiteres Mal als Schauplatz. Die kunterbunte Optik und Präsentation des Spiels springt einem sofort ins Auge und überzeugt mit einem Mix aus futuristischen Sci-Fi-Elementen und südeuropäischen Einflüssen.

Altered Alma bietet rasante Action mit Metroidvania-Elementen

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger geht Altered Alma etwas mehr in die Metroidvania-Richtung. Soll heißen, die Welt ist relativ offen und kann erkundet werden, jedoch kommt man an bestimmten Stellen nur mit besonderen Fähigkeiten weiter. Diese nehmt ihr Bossgegnern ab, wenn ihr sie im Kampf besiegt. Mit neu gewonnenen Fähigkeiten eröffnen sich also neue Abschnitte der Spielwelt. Um diese Bosse zu besiegen, benötigt es natürlich auch gute Waffen. Eine davon, die wir in der Demo zu sehen bekamen, war ein ganz spezieller Bumerang. Entweder diente dieser als Wurfwaffe, der wie es Bumerangs nun mal so tun, wieder zu euch zurückkehrt, eine andere Funktion ist aber auch, sich zur aktuellen Position des Bumerangs zu teleportieren. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten, an Gefechte heranzutreten.

Achja, ein Dating-Simulator ist auch noch dabei

Es soll im endgültigen Spiel noch viele weitere Features geben, die wir in unserer Demo leider noch nicht zu Gesicht bekommen konnten. So soll es möglich sein, mit NPCs aus der Spielwelt anzubandeln und sie sogar zu daten. Dann gibt es noch viele besondere Items, die es zu entdecken gibt und natürlich etliche Upgrades für Jack in verschiedensten Formen. Wir konnten zumindest schon mal ausprobieren, dass die Bewegungen flüssig ablaufen und in den Kämpfen starke Kombos möglich sind. Dann gibt es noch ein Raumschiff zum Upgraden mitsamt Crew, die ihr zusammenstellen könnt, viele Gegner wie kybernetisch verbesserte Echsen und mehr. Mehr wissen wir dann, wenn das Spiel erscheint. Wann dies soweit ist, wissen wir bislang jedoch noch nicht.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.