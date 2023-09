Vorschau: Songs of Conquest wird fantastisch (gamescom 2023)

Rundenstrategie-Fans aufgepasst. Songs of Conquest stimmt ein in die Melodie vergangener Spiele wie Heros of Might and Magic und Age of Wonders und bittet zum Tanz. Dabei wird nicht nur Old-School Veteranen der Bauch gestreichelt auch viele neue Ideen und Quality of Life Änderungen finden ihren Weg in das Spiel. Auf der Gamescom durfte ich die Entwickler zum 1on1 herausfordern und kurz in die Steam-Deck Version hineinschnuppern.

Das Heros of Might and Magic der Moderne?

Wer nur kurz in den Trailer hereinschaut, sieht dass die Wurzeln zu Songs of Conquest gewürdigt werden. Neben Heros of Might and Magic, haben sich die Entwickler aber auch Inspiration von Siedler und Warcraft geholt. Dazu gehören Details wie Overlay, Monster, der allgemeine Kampf aber auch viele praktische Quality of Life-Änderungen. Man braucht keinen Taschenrechner mehr um möglichen Schaden abzuschätzen und auch Gegnerstärken einschätzen wird leichter durch einen Farbindikator, der die Gegner Menge und Stärke im Vergleich zur Eigenen misst. Es gibt auch viel mehr Freiheiten im Basenbau (Gebäude können öfter als einmal gebaut werden) und Einheiten werden täglich statt wöchentlich produziert. Dadurch muss man nicht immer so viel hin und her laufen. Außerdem gibt es jetzt neu auf der Map Standposten, mit denen man direkt aus den Städten rekrutieren kann, ohne nach Hause laufen zu müssen.

Spannende neue Konzepte

Sehr interessant ist auch das neue Magie System. Es gibt verschiedene Typen von Mana , etwas wie bei Magic The Gathering, die jeweils vom Helden und den Monstern produziert werden. Die Monster produzieren dabei verschiedenes Mana, wodurch es Sinn macht auf seine Zusammenstellung zu achten. Auch interessant: Die Monsterslots sind jetzt an das Weiterentwickeln des Charakters gebunden, man kann also teilweise beim Aufleveln wählen, mehr Monster mit sich führen zu können. Neben dem Multiplayer gibt es auch einen stimmungsvollen Singleplayer, den ich auf dem Steam Deck bereits anspielen durfte. Auch mitgegeben haben mir die Entwickler, dass sie viel Wert darauflegen der Community umfangreichen Zugang zur eigenen Kartenerstellung zu geben. Diverse Tutorials findet ihr auch schon auf ihrem Youtube Channel.

Das Spiel sieht trotz Early Access bereits sehr polished aus. Release ist angepeilt für Q1 in 2024. Wir sind gespannt und werden uns das fertige Spiel nochmal genauer anschauen.

