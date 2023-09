Vorschau: Uncle Chop’s Rocket Shop – Wilburs wahnsinnige Welt (gamescom 2023)

Und täglich grüßt der dreiäugige Fuchs. Steht ihr auf Zeitloops? Auf Roboterschwein-Arbeitgeber und roguelite Raketen-Reparier-Simulationen? Ja, nein, vielleicht? Ich versuche Klarheit in das Mayhem und Chaos zu bringen, dass Uncle Chop’s Rocket Shop ist. Schnallt euch an, es wird eine wilde Reise.



Definitiv die eine oder andere Schraube locker

Uncle Chop’s Rocket Shop ist wild. Ein wahnwitziges Gemisch aus skurrilen Charakteren und einer abgedrehten Story. Im Zentrum steht euer Hauptcharakter Wilbur, der dreiäugige Fuchs, der für seinen tyrannischen Boss Uncle Chop allerhand von Weltraumschiffen repariert. Arbeitet ihr dabei zu unsauber oder verpasst es (Gott bewahre), die Miete zu bezahlen, macht Uncle Chop kurzen Prozess mit euch und bringt euch kurzer Hand um. Aber keine Sorge, ihr habt einen Freund im Limbo, der Gefallen an euch gefunden hat und euch eine zweite Chance schenkt. Und eine Dritte und Vierte und Fünfte… ihr seht also: Aus dem harten Arbeitsalltag kommt ihr nicht wieder heraus, oder doch….?

Das Leben des Wilbur

Es ist vorgesehen, dass ihr den ein oder anderen Tod erlebt, bevor ihr in die Nähe des Credit-Screens kommt. Mit jedem Tod startet euer Spiel von Neuem und niemand scheint sich an euch erinnern zu können abgesehen vom freundlichen Kaffeeladen-Besitzer und dem komischen Spinnenwesen aus der Limbonachwelt. Im Laufe des Spiels begegnet ihr knuffigen Schleimwesen, Aliengoldfischen und noch viel abstruseren Geschöpfen. Alle bitten euch um Reparaturaufgaben, die ihr mit euren Werkzeugen und eurem sehr umfangreichen Handbuch lösen könnt. Die ersten Aufgaben erinnern an simple Among Us Tasks, die Bandbreite wird aber zusehends größer und schwerer. Zwischendurch müsst ihr sogar Arcade artige Spiele überwinden und sehr komplexe Rätsel lösen. Obwohl Uncle Chop euch an der engen Leine hält, habt ihr doch viele Möglichkeiten das Spiel zu bestreiten. Ihr könnt verschiedenen Fraktionen helfen, eine Joborientierung machen, mehrere Enden entdecken und hey habe ich euch schon von den vielen tollen unterschiedlichen Arten zu sterben erzählt? (Schaut euch den Trailer an)

