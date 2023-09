Alles Gute zum Geburtstag – Glückwünsche aus der Redaktion (10 Jahre NAT-Games)

In diesem Jahr ist es tatsächlich soweit: NAT feiert seinen 10. Geburtstag! Hinter uns liegen zahlreiche Tests, Filmkritiken, Specials, Podcast-Folgen und News, die wir im Laufe der letzten zehn Jahre für euch mit jeder Menge Herzblut verfasst haben. Anlässlich des runden Geburtstages will es sich die Redaktion natürlich nicht nehmen lassen, einige persönliche Glückwunsche und Anekdoten loszuwerden. Den Anfang macht unser Movies und Games Redakteur Lukas, viel Spaß!

NAT-Games als Horizonterweiterung (Janine Günther)

Ich bin noch gar nicht lange bei NAT-Games und kann trotzdem sagen, dass es sich anfühlt, als gehörte man schon immer dazu. Alex und Tobias kannte ich bereits aus den eifrigen Zeiten bei Final Fantasy XIV und den vielen Geschichten, die sie über die Redaktion erzählt haben, sodass ich als leidenschaftliche RPGlerin meine Chance sah, auch etwas beitragen zu können. Durch Tobi bekam ich die Erlaubnis, mich als Trainee zu beweisen und seitdem habe ich schon viele Einblicke gewonnen, die ich in meiner eigenen Bubble nie bekommen hätte.

Durch ständige Testmöglichkeiten und Angebote verschiedener Spiele, durch Neuigkeiten, die man sonst nicht gesehen hätte, habe ich viele neue Spielrichtungen kennengelernt und Filme gesehen, die ich mir so vermutlich gar nicht angeschaut hätte. Es macht schon ziemlich Spaß, seine Meinung über Spiele kundtun zu können, Filme zu analysieren und zu wissen, dass Leute dies dann auch lesen. Mein Alltag erlaubt mir zwar keine regelmäßigen Tests oder Beiträge, dennoch war auch das für die Leute von der Redaktion zu managen und ich bin dankbar ein Teil davon sein zu dürfen. Happy Birthday, NAT. Machen wir so weiter!

NAT-Games als Chancengeber*in (Ann-Kathrin Günther)

Ursprünglich bin ich vor über einem Jahr als irgendwie-sowas-wie-eine-Praktikantin bei NAT-Games eingestiegen. Ich hatte mit langweiligem Praktikantenkram gerechnet, den ich erledigen müsste, doch als eine meiner ersten Aufgaben durfte ich direkt zu einer Pressevorführung von Doctor Strange in the Multiverse of Madness, was ich ziemlich cool fand. Obwohl ich schon längst meinen Praxisteil für das Studium bei NAT-Games abgesessen habe, bin ich immer noch hier.

Warum? Weil die Leute hier freundlich, aber nicht auf den Mund gefallen sind und ihr Feedback nicht nur aus scharfen Worten oder einem einfachen “Okay so” besteht. Weil ich zu exklusiven Interviewterminen und mich im Marketingbereich austoben darf, ohne ein zehnjähriges Volontariat bei einem großen Medienunternehmen nachweisen zu müssen. Weil ich viele süße Indietitel testen kann, auf die ich sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Natürlich ist da auch mal Schrott dabei, aber immerhin kann ich meinen Senf auf unserer Webseite dazu geben und muss nicht allein mit meinem Hass bleiben. In diesem Sinne kann ich nur noch sagen: NAT-Games ist klein, aber fein und bleibt hoffentlich noch ganz lange bestehen! Alles Gute zum 10-Jährigen!

NAT-Games als Wunscherfüller (Lukas Runde)

Für mich begann die Reise bei NAT im Jahr 2021. Mitten in meinem Studium zu „Irgendwas mit Medien“ stolperte ich bei meiner Suche nach Jobs in der Games-Branche auf NAT-Games. Auch wenn es sich „nur“ um eine Hobby-Redaktion handelte, klang die Ausschreibung zu gut, um es nicht wenigstens zu versuchen. Nach einigen Kennlerngesprächen mit Tobi und Alex stand meiner Anfangszeit als Trainee nichts mehr im Wege und ich kann bis heute noch sagen, dass es eine fantastische Entscheidung war, bei NAT-Games anzufangen. Für mich sind durch diese Redaktion in den vergangenen zwei Jahren definitiv viele (Kindheits-) Träume in Erfüllung gegangen. Deshalb nochmal von meiner Seite: Danke und alles Gute zum 10. Geburtstag Nat, auf die nächsten Zehn!

NAT-Games als kreatives Ventil (Tobias Mehrwald)

Nach mehr als einem Jahr NAT-Games kann ich sagen, es war absolut die richtige Entscheidung hier mitzumachen. In meinem Alltag habe ich wenig mit kreativen Texten zu tun, dafür ist Jura vielleicht nicht das beste Umfeld. Durch NAT kann ich Artikel jenseits von Gutachten- und Urteilsstil schreiben und tiefer in mein Hobby der Gameswelt eintauchen, als ich es als reiner Konsument der Spiele hätte tun können. Der Kontakt zu den Publishern, Entwicklern und anderen Presseleuten auf Events wie der gamescom macht unglaublich viel Spaß und ist ein Privileg, das ich vorher gar nicht hatte.

Zusätzlich sind mir viele Leute in der Redatkion ans Herz gewachsen und ich bin gerne dafür verantwortlich, dass ein oder zwei Leute den Weg zu uns ins Team gefunden haben. Ob nun Podcast, Test, Reviews oder das Korrigieren von Artikeln, im Grunde macht mir alles Spaß. Daher ein großes Danke an NAT und die lieben Kollegen aus der Redaktion.

NAT-Games als Sprachrohr (Christian Koitka) Mit ca. 8 Jahren als Redakteur, über 3 davon bei NAT-Games, berichte ich schon einige Zeit über Videospiele und deren Hintergründe. Warum? Weil es eine Möglichkeit ist über mein Lieblingsmedium aufzuklären, zu informieren und darüber zu diskutieren. Möglich machen dies auch gewisse Privilegien, wie etwa die immer wieder schönen (und stressigen) Besuche auf der gamescom, aber auch die zahlreichen Spiele, die wir anspielen und testen können. Aber es ist mehr als das. Mit Videospielen beschäftige ich mich ohnehin, noch spannender ist es aber auch mit anderen darüber zu sprechen und sogar Einblicke zu erhalten, die mir sonst verwehrt geblieben wären. Ein persönliches Highlight ist da auch unser Podcast. So hatte ich die Möglichkeit mit Experten über Themen wie Videospielsucht oder ChatGPT zu sprechen. Für diese Insides, und Gespräche bin ich unheimlich dankbar, um mich persönlich weiterzuentwickeln und aus mir einen besseren Redakteur zu machen. Daher freue ich mich auf die nächsten Jahre und noch viele weitere schöne Momente.

NAT-Games als Richtungsweiser (Jasmin Beverungen)

Puh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann genau ich bei NAT-Games angefangen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Tobias L. zu der Zeit in einer Facebook-Gruppe nach neuen Redakteuren gesucht hat (wie ihr seht, es ist schon EINIGE Jahre her!) und dem Aufruf bin ich tatsächlich gefolgt. Zu dem Zeitpunkt hätte ich niemals gedacht, dass ich vom Chemiestudium irgendwann in der Medienbranche landen werde.

Denn NAT-Games hat mir meinen Traumjob ermöglicht: Ich konnte genügend Erfahrung sammeln, mich bei großen Redaktionen bewerben und arbeite heute als Freelancerin bei Deutschlands größten Gaming-Seiten. Ich werde NAT-Games immer dankbar dafür sein, dass die Arbeit hier mir den Weg für die Zukunft geebnet hat. Noch dankbarer bin ich dafür, so tolle Freunde gefunden zu haben, mit denen ich schöne Erinnerungen teile, die ein Leben lang in meinem Herzen bleiben werden. Vielen Dank für alles.

NAT-Games als Lieblingshobby (Maarten Cherek)

Als mittlerweile am längsten mitwirkendes Redaktionsmitglied (nach dem Chef natürlich) habe ich eine Menge mit NAT-Games erlebt. Ich fand in einer Zeit zur Redaktion, als ich mich an einem Punkt in meinem Leben befand, an dem ich mir meine Zukunft nicht so ganz klar war. Nach zwei gescheiterten Studiengängen war meine berufliche Laufbahn unklar, aber ein Job in der Gamingbranche, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Und da kam es mir gerade recht, als ein Youtuber dem ich folgte und der auch zufälligerweise bei dieser Gamingseite arbeitete, einen Aufruf startete, dass man noch neue Mitarbeiter*innen suchte.

Schnurstraks bewarb ich mich bei NAT-Games, total seriös mit Lebenslauf und allem. Ich wurde relativ schnell angenommen und merkte auch relativ schnell, dass alles ganz locker und nicht ganz so engstirnig war, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hatte. Es war schließlich „nur“ ein Hobbyprojekt, welches es dann auch geblieben ist. Heute bin ich beruflich woanders tätig, aber NAT zählt immer noch zu meinen Lieblingshobbys, das Team immer noch zu meinen Lieblingsmenschen und die Zeit in der Redaktion immer noch zu meinen Lieblingserinnerungen. Alles Gute zum Jubiläum NAT und auf weitere 10 Jahre. Und wer weiß, vielleicht führt mich mein Weg ja auch irgendwann beruflich in die Szene. Ich bin zwar mittlerweile fast 35, aber für einen Karrierewechsel ist es nie zu spät. Und wenn es nicht so kommt, dann ist das auch okay, denn NAT bleibe ich auf jeden Fall treu. Mich werdet ihr so schnell nicht wieder los.

NAT-Games als Leidenschaftsleinwand (Alex Schürlein)

Als ich mich damals zu Beginn meines Studiums aus einer Laune und einer Google-Suche heraus als Redakteur bei NAT-Games beworben habe, hätte ich niemals gedacht wohin mich der Weg führen würde. Aus dem ursprünglichen: “Ist doch eine nette Sache sich neben der Uni noch anders mit Videospielen zu beschäftigen.” wurde allmählich eine immer stärker wachsende Leidenschaft und aus dem engagierten Redaktionsleben eine Ansammlung toller Menschen und Freundschaften. Nach und nach wandelten sich meine Aufgaben und meine Verantwortlichkeiten, sodass ich heute vor allem organisatorisch und in PR-Themen herhalte. Natürlich lasse ich es mir auch nicht nehmen ab und an doch zur Feder zu greifen 😉

NAT gibt mir die Möglichkeit mich in so vielen Richtungen entfalten, ausprobieren und wachsen zu dürfen. Die Redaktion bietet eine riesige Leinwand, auf der man sich leidenschaftlich austoben kann mit einem Team, dass immer für einen da ist, sich den Rücken stärkt und gemeinsam die Games- und Filmwelt unsich

er macht. Dafür und für die vielen wirklich tollen Kontakte und Zusammenarbeiten mit unseren Partnern bin ich mehr als dankbar. Bleib wie du bist NAT! Auf viele weitere coole Jahre!