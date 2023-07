Assassin’s Creed IV Black Flag – Das Piratenabenteuer soll ein Remake bekommen

Assassin’s Creed IV Black Flag zählt zu den wohl beliebtesten Teilen der Spielereihe. Besonders die Seefahrt und die Schiffskämpfe im Spiel haben es der Fangemeinde angetan und das so sehr, dass Ubisoft 2017 mit Skull & Bones ein Piratenspiel ankündigte, welches sich ausschließlich auf diese Mechaniken berufen sollte. Dieses befindet sich aber seitdem in der Entwicklungshölle, wurde mehrfach verschoben und Fans sind sich unsicher, ob das Spiel jemals erscheinen wird. Da kommt die Nachricht, dass Ubisoft anscheinend an einem Remake zu Black Flag arbeitet, ein wenig wie ein ironischer Wink mit dem Zaunpfahl daher.

Remake von Assassin’s Creed IV Black Flag soll sich im Anfangsstadium der Entwicklung befinden

Wie unsere Kolleg*innen von Kotaku aus sicheren, jedoch anonymen Quellen erfahren haben wollen, plant Ubisoft ein Remake zu ihrem mit beliebtesten Assassin’s Creed-Spiel. Dies soll sich jedoch noch sehr früh in seiner Entwicklungsphase befinden und sei somit noch etliche Jahre von einem Release entfernt. An der Entwicklung soll auch das Ubisoft-Team in Singapur sein, welches derzeit an Skull & Bones arbeitet. Es soll dabei helfen, dass Segeln im karibischen Ozean für ein modernes Spielgefühl zu verbessern.

Was bedeutet das allerdings nun für Skull & Bones? Gerüchte besagen, dass das Management vom Studio in Singapur die Mitarbeiter*innen dazu drängt, längere Zeiten im Studio zu arbeiten, um die Beta für das Spiel, welches eigentlich schon längst hätte erscheinen sollen, endlich fertig zu stellen. Dazu soll den Mitarbeiter*innen wohl Frühstück und Mittagessen gestellt werden, angeblich um sich für das starke Engagement bei der Entwicklung zu bedanken. Vermutet wird dahinter aber vielmehr eine Strategie, die Mitarbeiter*innen damit zu animieren, für längere Arbeitszeiten im Studio zu bleiben.

Kotaku will auch aus Gesprächen mit Entwickler*innen von Skull & Bones erfahren haben, dass man in kleinen Kreisen diskutiert habe, das Gameplay mehr zu der Art zurückzuführen, wie es Black Flag einst präsentierte. Damit wolle man sich mehr auf Koop-Erkundung und Nahkampfgefechte konzentrieren anstatt auf Ressourcensammlung und PvP-Seegefechte. Es hätte wohl etwas länger in der Entwicklung gedauert, aber so lange wie sich Skull & Bones mittlerweile in der Entwicklung befindet, hätte dies wohl keinen besonders großen Unterschied gemacht.

Was das Remake von Black Flag angeht, so halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, sollte es offizielle Ankündigungen geben. Auf Kotakus Nachfrage hatte man bei Ubisoft eine Antwort abgelehnt.

Quelle: Kotaku