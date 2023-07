Gewinnspiel – Wir verlosen 2× Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben Fan-Pakete inkl. Blu-ray & Merchandise

Gibt es Ehre unter Dieben? Die Frage stellt sich unser ungewöhnlicher Held sicher nicht. In Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben bricht der musikalische Langfinger Edgin (Chris Pine) in ein beispielloses Abenteuer auf. Unterstützt wird er dabei von einem bunten Team aus Außenseitern:innen mit ungewöhnlichen Talenten: Barbarin Holga (Michelle Rodriguez), Zauberer Simon (Justice Smith), Druidin Doric (Sophia Lillis) und Paladin Xenk (Regé-Jean Page) könnten unterschiedlicher nicht sein. Als Gegenspieler hat sich der gerissene Forge (Hugh Grant) in Position gebracht. Das gemeinsame Ziel aller Parteien: eine verlorene Reliquie wiederzubeschaffen. Doch die Dinge gehen natürlich gewaltig schief, als sich die Grenzgänger:innen mit den falschen Leuten anlegen. Aber wo keine Ehre, da auch keine Regeln. Und was auch immer sie erwartet, sie werden bereit sein. Vielleicht.

© 2023 Paramount Pictures Germany / Ab dem 15. Juni 2023 auf Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray und DVD

Was gibt es zu gewinnen?

Neue Helden braucht das Land Wir verlosen zusammen mit Paramount Pictures Germany zwei coole Fan-Pakete zu Dungeons & Dragons für euch. Gewinner:in 01-02: jeweils 1x Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben Fan-Paket bestehend aus: 1x Blu-ray

1x Buch zum Film

1x Eiswürfelform

1x Trinkkrug

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben [Blu-ray] Pine, Chris, Rodriguez, Michelle, Lillis, Sophia (Schauspieler)

Goldstein, Jonathan M. (Regisseur)

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblingsfilm mit Chris Welchen Film mit Chris Pine findest du am besten?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Paramount Pictures Germany für die Bereitstellung der Preise.