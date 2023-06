Bis zur Glotze – Unsere Top & Flop Games der ersten Jahreshälfte 2023 | Folge 120

2023 ist schon zur Hälfte um. Wie die Zeit wieder verfliegt. Zeit in Bis zur Glotz mal darüber zu sprechen, was die erste Jahreshälfte so hervorgebracht hat. Denn was das Jahr bereits an Games bereit hielt, ist schon sehr umfangreich. Viele Highlights, aber auch einige Lowlights.

Bis zur Glotze: Podcast zur ersten Jahreshälfte 2023

Timestamps:

(00:00:16) – Begrüßung

(00:01:15) – Store-Schließungen und das Stadia-Aus

(00:03:42) – Hogwarts Legacy

(00:10:29) – Hi-Fi Rush

(00:14:39) – Forspoken

(00:22:26) –Die Siedler: Neue Allianzen

(00:26:42) – Diablo IV

(00:33:14) – Die Remakes zu Dead Space & Resident Evil 4

(00:38:27) – Redfall

(00:45:33) – Der Herr der Ringe: Gollum

(00:48:58) –Final Fantasy XVI

(00:54:03) – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

(00:59:57) – Honorable Mention: Tchia/ Planet of Lana

(01:04:03) – Darauf freuen wir uns in der zweiten Jahreshälfte 2023

Unsere High- & Lowlights der ersten Jahreshälfte

Wow, was für ein Spielejahr. Selten, dass man sowas schon zu so einem frühen Zeitpunkt behaupten kann. Denn noch bevor insbesondere im Herbst mit Spider-Man 2, Starfield, Alan Wake, Super Mario Bros. Wonders, Baldur’s Gate 3 oder Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheinen, gab uns das Jahr bereits ganz viele tolle Spiele. Genau über diese sprechen wir in dieser Folge. Darunter sind natürlich Spiele Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Hi-Fi Rush. Aber es gab auch den ein oder anderen Release, der uns die Laune vermiest hat. Tobias trauert insbesondere dem nicht so gelungenen Forspoken hinterher, von dem er sich deutlich mehr erhofft hat. Christian hingegen hatte bei Die Siedler: Neue Allianzen schon gar nicht mehr so hohe Erwartungen, doch Ubisoft hat diese mit Bravour unterschritten. Auch Redfall sorgte in einer gemeinsamen Koop-Session für Frust und Lacher über die miese Technik. Welche Titel uns in noch im ersten Halbjahr bewegt haben, das könnt ihr in Folge 120 von Bis zur Glotze hören. Viel Spaß!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobias M.