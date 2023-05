Killers of the Flower Moon – Premierenfest in Cannes

Das Filmfest in Cannes ist in vollem Gange und alle Blicke ruhen auf den neuen Filmen. Martin Scorseses Film Killers of the Flower Moon steht ganz oben auf der Liste der Zuschauer*innen, dessen Inhalt in einem ersten kurzen Trailer gezeigt wurde. Einige Weltpremieren standen ebenfalls an. Indiana Jones – Das Rad des Schicksals und Wes Andersons Asteroid City waren dabei die zwei großen Hingucker.

Killers of the Flower Moon vereint unzählige männliche Oscar-Preisträger

Martin Scorsese hat für seinen neuesten Film nicht nur seine beiden Lieblinge Robert De Niro und Leonardo DiCaprio engagiert. Der erst dieses Jahr als bester Hauptdarsteller gekrönte Brandon Fraser ist ebenfalls mit von der Partie. Die vier Männer versammeln unter sich insgesamt fünf Oscars und unzählige weitere Preise. In Killers of the Flower Moon wird der gleichnamige Roman vom Journalisten David Grann verfilmt. Die Produktion thematisiert die Morde an der Osage Bevölkerung, die durch den Fund von Öl auf ihrem Land zu Reichtum hätten kommen können. Die Morde sollen vom neu gegründeten FBI untersucht werden. Im Oktober erscheint der Film in den USA und nach seiner Zeit im Kino, wird der Film auf dem Streamingdienst Apple TV+ zu sehen sein.

Indiana Jones – Das Rad des Schicksals erhält erste negative Stimmen

Nachdem der vierte Indiana Jones Film unter Fans für keine Furore gesorgt hatte, soll das letzte Indi Abenteuer von Harrison Ford einen besseren Abschluss bieten. Nach den ersten Bildern und Trailern schien die Stimmung auch in die richtige Richtung zu gehen. Die Weltpremiere des Film auf den Filmfestspielen in Cannes konnte die Kritiker vor Ort noch nicht überzeugen. Möglicherweise sorgt das epische Finale aber für Fans und normale Kinogänger*innen für Wunder und Spaß. Wes Andersons Asteroid City ist eine weitere Produktion, die im Scheinwerferlicht von Cannes steht. Vor einiger Zeit erblickte der Trailer das Licht der Welt und brachte Andersons einzigartige Art der Filmproduktion erneut zum Vorschein. Wenn man sich auf einen Film freuen sollte, dann auf diesen.

