Guardians of the Galaxy 3 – Iwuji würde Gunn zu DC folgen

Das Abenteuer von James Gunn und seinen Superhelden auf der Leinwand gipfelte in Guardians of the Galaxy 3. Nicht jeder ist vollends von diesem Finale überzeugt, doch zumindest wirkt die Stimmung in Richtung Marvel um Längen positiver als noch nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Das nächste Projekt von Gunn kennt jeder: Das DCEU umkrempeln und retten. Helfen ihm dabei alte Bekannte?

Dass James Gunn ein Fable dafür hat mit seinen Freunden neue Filme zu drehen ist kein Geheimnis. Nicht ohne Grund wirkt sein Bruder Sean Gunn in gefühlt jedem Film vom Regisseur mit. Daneben tauchen aber auch andere Kollegen und Kolleginnen auf. Einer, der schon an anderen Projekten von James Gunn mitgearbeitet hat, ist Chukwudi Iwuji. Beim DC-Spin-Off zu Peacemaker konnte Iwuji James Gunn von seinen Qualität überzeugen und prompt erhielt er die Rolle als neuen Antagonisten in Guardians of the Galaxy 3. Der psychotische High Evolutionary zieht derzeit keine Sympathien auf sich, was nur nochmal unterstreicht was ein herausragender Darsteller Iwuji sein kann. In einem neuen Interview spricht er über die Zusammenarbeit mit Gunn und dass er ihm sogar ins DCEU folgen würde.

Iwuji könnte sich vorstellen mit James Gunn an weiteren DC-Produktionen zu arbeiten. Einen geheimen Favoriten aus den Comicbüchern hätte er sogar schon. Den Dämonen Etrigan, einen Prinz der Hölle. Dieser Dämon tritt in den Comics als Bewohner des Körpers von Jason Blood auf. Ein richtiger Comic-Klassiker, eine böse Entität wird von einem auf den ersten Blick ganz normalen Menschen beherbergt. Kennt man vom Hulk, Venom oder auch der eigentlichen literarischen Vorlage Jeykll und Hyde. Iwuji sieht in Etrigan und Jason Blood auch viel mehr die literarische Vorlage und ist deshalb sehr angetan von der Idee in einem von James Gunn konzipierten DCEU möglicherweise irgendwann diese Figur darzustellen. Bis dahin können wir seine schauspielerische Leistung als High Evolutionary in Guardians of the Galaxy 3 bestaunen.

