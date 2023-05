Die Games-Charts in KW 19.2023 – Freudentränen zum erfolgreichen Zelda-Release

Nintendo hat allen Grund zur Freude. In den Games-Charts in KW 19 legt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen legendären Start hin mit Verkaufszahlen, die man in der Größe zuletzt vor dreieinhalb Jahren beim Release von FIFA 20 gesehen hat. Kein Wunder, so heiß ersehnt, wie die Fortsetzung von Breath of the Wild erwartet wurde. Was sich sonst noch in den Games-Charts getan hat, lest ihr hier:



Der Videospielmarkt boomt

Der gesamte Markt verzeichnet aktuell die besten Erlöse seit vergangenem November. Ob das mit dem aufkeimenden Sommer zutun hat…? Nicht unschuldig daran ist auf jeden Fall das ebenfalls sehr stark performende Hogwarts Legacy, das vor kurzem auch Einzug gehalten hat in die Rankings der PS4 und Xbox One.



In den Games-Charts in KW 19 belegt es hier weiterhin jeweils die ersten beiden Plätze. Bei der neueren Generation von Playstation und Xbox hält allerdings weiter Jedi:Survivor Cal Kestis den Titelplatz warm. Der PC-Regent Landwirtschafts-Simulator 22 beherrscht sein Königreich weiterhin mit eiserner Feldwirtschaft und Mario Kart 8 Deluxe zieht vor Link den Hut und macht es sich bei den Switch Rankings auf Platz 2 gemütlich.



Was ist eure Lieblings-Neuerscheinung? Wer noch Ausschau nach neuem Spielmaterial hält, Kollege Maarten hat für euch die Releases für diese Woche zusammengefasst. Mit dabei Perlen wie Starship Troopers Extermination. Denn wir alle wissen: Nur ein toter Bug ist ein guter Bug!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Deutsch Spielbar) Ein episches Abenteuer erwartet dich auf dem Boden und am Himmel von Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch. Gestalte dein Abenteuer in einer Welt, in der deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

In diesem Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild bestimmst du, wie du die weitläufigen Landschaften von Hyrule und die mysteriösen schwebenden Inseln am Himmel über Hyrule erkundest. Wie wirst du Links neue Fähigkeiten gegen die finsteren Mächte einsetzen, die das Königreich bedrohen?

Features: Der Kataklysmus bricht über Hyrule herein - Begib dich auf eine gefährliche Mission, um die verschwundene Prinzessin zu finden und die Wahrheit hinter einem katastrophalen Ereignis zu ergründen, das das Königreich ins Chaos gestürzt hat.

Erkunde die Landschaften von Hyrule - und den Himmel darüber - Wähle deinen eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln

Erfinde deine eigenen Kreationen - Nutze Links neue Fähigkeiten, um unglaubliche Waffen und Fahrzeugen zu erbauen!

Quelle: Gfk Entertainment