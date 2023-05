Humble Games Showcase 2023 – Alle Ankündigungen und Updates in der Übersicht

Heute, am 18. Mai 2023, stellte Humble Games in seiner Showcase 2023 einige neue Indie-Games vor und gab erste exklusive Einblicke in die kommenden Neuerscheinungen des Publishers sowie interessante Updates, u.a. zu Stray Gods und das gemeinnützige Engagement des Unternehmens. Was in der Showcase alles angekündigt und preisgegeben worden ist, erfahrt ihr hier bei uns!

Die Humble Games Showcase 2023

Am 18. Mai gaben Andrew Kaut und Becky Sayers in der Humble Games Showcase 2023 zahlreiche kommenden Neuerscheinungen des Publishers bekannt. Neu angekündigt wurde u.a. eine Fortsetzung von Wizard of Legend, Wizard of Legend II, #Blud und Breeze in the Clouds. Außerdem gab Kamini Tiwari ein Update zu den wohltätigen Zwecken, die Humble Bundle mit seinem Verkauf von Software und Co. unterstützen, wozu u.a. ein Earthquake Relief Bundle und der Ukraine Bundle zählen und enthüllte weitere Infos zu kommenden Förderungen von Entwicklern.

Wizard of Legend II

Die Humble Games Showcase 2023 startete gleich mit einer großen Ankündigung: Das Spiel Wizard of Legend bekommt eine Fortsetztung! Entwickelt wird Wizard of Legend II von Dead Mage (Children of Morta, Shadow Blade: Reload), welche aber vom Entwickler des ersten Teils, Contingent 99, tatkräftige Unterstützung bekommt. Die Fortsetzung bekommt eine brandneue 3D-Animation sowie einen 4-Spieler-Online-Multiplayer-Modus. In dem neuen Rouge-Lite werdet ihr mit vielen neue Kombinationen an Zaubern herumexperimentieren können und könnt euch den immer neuen Herausforderungen alleine oder im Team mit bis zu drei Freunden stellen. Ein ungefähres Releasedate wurde noch nicht genannt.

#BLUD

Mit der Neuerscheinung #BLUD wurde nicht nur ein neues Spiel angekündigt, sondern auch gleiche eine neue Partnerschaft mit dem Animations- und Entwicklerstudio Exit 73. Der Dungeon Crawler verbindet mit seiner einzigartigen Cartoon-Optik die Videospiel- mit der Cartoon-Welt. Lasst euch aber von der an Kinderserien erinnernden Animation nicht täuschen. In #BLUD geht ihr als die Schülerin Becky Brewster auf Vampirjagd! Findet also die Balance zwischen Schulalltag und Vampire töten in einer mit Humor und viel eigener Persönlichkeit gespickten Welt. #BLUD wird voraussichtlich 2024 für den PC erscheinen.

Breeze in the Clouds

Eine weitere Ankündigung ist das neue 2D-Adventure-Game Breeze in the Clouds, welches Humble Games zusammen mit Stormy Nights Interactive veröffentlichen wird und lieferten sogleich einen neuen Trailer. Ihr spielt den Corgi Breeze, der ungewollt in die vom Wetter beherrschte Welt Tropolis gelangt. Mithilfe seiner neuentdeckten Kräfte, muss er sich einen Weg nach Hause erkämpfen. Dazu benutzt er wetterbasierte Attacken, wie z.B. die Erzeugung eines Wirbelsturms, um die Kräfte und Gegner, die die Natur vergiften und verunreinigen, aus dem Weg zu räumen. Ein genaues Release-Datum ist zwar noch nicht bekannt, Breeze in the Clouds soll aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Neben den zahlreichen neuen Spielankündigungen gab es zudem Einblicke hinter die Kulissen und Kommentare der Darsteller*innen zu einem der wohl zurzeit heißerwartesten und innovativsten Spiele: Stray Gods: The Roleplaying Musical. Stray Gods ist sowohl ein narratives Adventure-Game als auch ein interaktives Musical, dass die Geschichte von Grace erzählt, der nach dem Tod ihrer Freundin die Macht einer Muse verliehen werden. Auf der Suche nach der Wahrheit trifft sie auf Götter und andere Wesen der griechischen Mythologie, die verborgen unter den Menschen leben. Während des Spiels könnt ihr Entscheidungen treffen, die den Spielverlauf beeinflussen. Zudem hat Humble uns endlich das Release-Datum von Stray Gods verraten: Das Spiel erscheint am 3. August 2023 für den PC.

Supraland: Six Inches Under

Mit dem überraschenden Release von Supraland: Six Inches Under für PlayStation, Xbox und den Game Pass sorgte Humble Games für eine echte Überraschung. Supraland: Six Inches Under ist ein First-Person-Metroidvania in dem ihr auf Erkundungstour geht und die (lustigen) Geheimnisse der Welt entpuzzelt. Das ursprünglich als DLC geplante Spiel erschien bereits letztes Jahr für den PC. Nun folgte die Veröffentlichung auf weiteren Plattformen. Doch auch Switch-Spieler sollen in den Genuss von Supraland: Six Inches Under kommen. Allerdings etwas später, nämlich im Sommer.

Bō: Path of the Teal Lotus

Weiter ging die Humble Games Showcase 2023 mit einer weiteren Neuerscheinung. So enthüllten Humble Games und Squid Shock Studios die Veröffentlichung von Bō: Path of the Teal Lotus, dem ersten Spiel des Entwicklers. Der 2.5D-Action-Plattformer spielt in einer Welt rund um die japanische Folklore. Als Blossom Bō müsst ihr eure Kräfte als Gestaltwandler lernen zu kontrollieren, eure Alchemie-Kenntnisse ausbauen und die mysteriöse Welt um euch herum erkunden, in der ihr auf Wesen aus Mythen und Legenden stoßen werdet. Bō: Path of the Teal Lotus soll 2024 für den PC erscheinen.

Cataclismo

Humble Games und Digital Sun zeigten außerdem in einem Reveal-Trailer die ersten Bilder zu Cataclismo. Das Echtzeitstrategie- und Tower-Defence-Spiel des spanischen Entwicklers spielt in einer finsteren, mittelalterlich angehauchten Welt, mit Einflüssen der spanischen Kultur. Errichtet eure Festung und verteidigt sie gegen Wellen horrorhafter Feinde, um die Menschheit wieder zu ihrer einstigen Größe und Macht zu verhelfen. Ein genaues Datum der Veröffentlichung ist noch nicht bekannt.

Lost Skies

Die Showcase 2023 endete mit einer weiteren Spiele-Neuankündigung. Gemeinsam mit Bossa Games wird Humble Games den Survival-Adventure Lost Skies veröffentlichen. Hier müsst ihr euch als einer der letzten Überlebenden in einer Welt zwischen den Wolken zurechtfinden. Baut und steuert eure eigenen Luftschiffe und behauptet euch alleine oder mit bis zu fünf Freunden gegen allerlei widrige Umstände und Gefahren. Wie ihr das bewerkstelligt, ist alleine euch überlassen. Lost Skies soll 2024 veröffentlicht werden. Ab Ende diesen Jahres sollen Spieler*innen die Möglichkeit erhalten, aktiv an der Entwicklung mitzuwirken. Genauere Informationen dazu sollen bald auf dem Discord-Server von Lost Skies veröffentlicht werden.

Über Humble Games

Humble Games ist der seit drei Jahren bestehende Indie-Entwickler-Zweig von Humble Bundle, welches neben seinen Games unter anderem auch Software und e-books verkauft. Der Publisher ist vor allem für seine einzigartigen und originellen Indie-Spiele und seine Unterstützung derer Entwickler bekannt. Doch auch für die Hilfe wohltätiger Zwecke erntet Humble viel Lob. Zuletzt wurden mit dem Earthquake Bundle und dem Ukraine Bundle Opfer von Naturkatastrophen und dem Krieg geholfen. Neben Katastrophen- und Krisenhilfen setzt sich Humble Bundle aber auch für Nachhaltigkeit sowie Chancengleichheit ein und unterstützt Organisationen im Kampf gegen den Klimawandel. Mehr Informationen zu der wohltätigen Arbeit des Unternehmens und wie genau ihr helfen könnt, findet ihr auf deren Webseite. Bis zum 23. Mai läuft übrigens noch der Humble Spring Sale. Wenn ihr also das ein oder andere Schnäppchen machen und nebenbei noch wohltätige Zwecke unterstützen möchtet, schaut im Humble Store vorbei.

