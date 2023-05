SAG-AFTRA – Hollywood drohen noch mehr Streiks

Das Fernseh- und Kinogeschäft in den USA muss mit weiteren Streiks rechnen. Die SAG-AFTRA, eine Gewerkschaft die unter anderem Schauspieler*innen aber auch andere Arbeitnehmer*innen der Medienbranche vertritt, empfehlen eine Abstimmung. Gemäß dieser Abstimmung kann dann entschieden werden, ob die Beteiligten ähnlich wie die WGA Streiks ansetzen. Das passt den Vertretern von AMPTP natürlich überhaupt nicht.

SAG-AFTRA bereitet sich auf die neuen Vertragsverhandlungen vor

Trotz der Welle an Meldungen bedeutet die Empfehlung zur Abstimmung noch nicht, dass die 160.000 Mitglieder der SAG-AFTRA demnächst ihre Arbeit niederlegen und in Streiks gehen. Vorerst soll nur die Grundlage geschaffen werden, dass man zügig handeln kann. Hintergrund ist der, dass ab dem 07. Juni 2023 neue Verhandlungen mit der Handelsvereinigung Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) beginnen, die den tariflichen Rahmen für die Film- und Fernsehschaffenden festlegen. Die aktuellen Verträge verfallen zum 30. Juni 2023. Die AMPTP hatte sich noch nicht bezüglich den Entwicklungen gemeldet, glücklich wird sie aber bestimmt nicht sein. Die Karte des Streiks soll angeblich das letzte Mittel sei, doch könnte man davon ausgehen, dass relativ schnell bekannt wird, ob die SAG-AFTRA den gleichen Pfad beschreitet wie die WGA.

Größte Streiksituation seit 2007

Die WGA ist die Gewerkschaft der Autor*innen in den USA. Seit dem 02. Mai 2023 befinden sich die Betroffenen im Streik. Neue Vereinbarungen sollen getroffen werden, die den wilden Westen der Streamingdienste und die dadurch gewonnen Erlöse reguliert. Viele Vereinigungen haben sich mit der WGA solidarisiert, genauso die SAG-AFTRA, auch wenn sie unteren anderen Bedingungen in einen Streik gehen würden. Der letzte Streik ähnlichen Ausmaßes begann im November 2007 und dauerte bis Februar 2008 an. Die Einflüsse hatte man im TV und Kino noch lange Jahre beobachten können. Auch jetzt scheinen nicht nur Kinoprojekte, sondern ganze Fernsehprogramm still zu stehen. Hoffentlich werden die großen Film- und Fernsehstudios schnell auf die Gewerkschaften zu gehen und mit ihnen zusammen an fairen Vertragsbedingungen arbeiten.

