Streamingvorschau – Was kommt Neues im Mai 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im Mai 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Netflix stockt natürlich auch im Mai sein Sortiment mit einigen neuen Filmen und Serien auf. Mit dabei sind unter anderem die Komödie Die Känguru-Chroniken und das Actiondrama The Mother mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. Zudem gibt es gleich mehrere Neuzugänge aus dem Horrorgenre wie A Quiet Place und The Unholy. Außerdem geht die Reality-TV-Serie Queer Eye in die siebte Runde.



Komödie

1. Mai:

Bill & Ted retten das Universum

Together Together

10. Mai:

Die Känguru-Chroniken

19. Mai:

Kathal – A Jackfruit Mystery

24. Mai:

Hammerharte Jungs

31. Mai:

Mixed by Erry

Action

12. Mai:

The Mother

15. Mai:

Sniper Reloaded

25. Mai:

FUBAR

Science Fiction

12. Mai:

Black Knight

Thriller

17. Mai:

Faithfully Yours

19. Mai:

Stumm

24. Mai:

Muttertag

Horror

14. Mai:

The Unholy

15. Mai:

A Quiet Place

21. Mai:

Escape Room 2: No Way Out

26. Mai:

Tin & Tina

Drama

2. Mai:

Der Schneider

4. Mai:

Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte

Sanctuary

10. Mai:

Dance Brothers

11. Mai:

Royalteen: Prinzessin Margrethe

17. Mai:

Fanfic

20. Mai:

The Good Bad Mother

26. Mai:

Rabo de Peixe

K-Drama

1. Mai:

When the Weather is Fine

17. Mai:

Doctor Cha

Krimi

2. Mai:

Höllgrund

5. Mai:

Eine perfekte Mutter

Anime

11.Mai:

Ultraman – Staffel 3

18. Mai:

Yakitori: Soldiers of Misfortune

Doku

10. Mai:

Queen Cleopatra

Missing: Dead or Alive?

16. Mai:

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me

17. Mai:

McGREGOR FOREVER

23. Mai:

Victim/Suspect

Merpeople

Reality-TV

2. Mai:

Love Village

3. Mai:

Jewish Matchmaking

12. Mai:

Queer Eye – Staffel 7

17. Mai:

Rhythm + Flow: Nouvelle École – Staffel 2

19. Mai:

Selling Sunset – Staffel 6

Young, Famous & African – Staffel 2

24. Mai:

The Ultimatum: Queer Love – Teil 1

26. Mai:

Barbecue Showdown – Staffel 2

31. Mai:

The Ultimatum: Queer Love – Teil 2

Prime Video

Bei Amazons Prime Video startet diesen Monat die neue, auf Hohlbeins Roman basierende, Fantasy-Serie Der Greif. Zudem nimmt der Streamingdienst den oscarnominierten Film Triangle of Sadness und das deutsche Drama Als Hitler das rosa Kaninchen stahl in sein Programm auf.

Komödie

18. Mai:

Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka!

20. Mai:

Keanu

22. Mai:

Bibi und Tina: Einfach Anders

Action

14. Mai:

Romeo Must Die

19. Mai:

Last Light – Staffel 1

Fantasy

4. Mai:

Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft

26. Mai:

Hohlbeins – Der Greif

Science Fiction

10. Mai:

Crimes Of The Future

29. Mai:

The Time Traveler’s Wife

Thriller

11. Mai:

Snowden

24. Mai:

Abgeschnitten

27. Mai:

Last Night In Soho

Horror

16. Mai:

Saw: Spiral

19. Mai:

Bones And All

Drama

3. Mai:

Der Große Gatsby

Der Engländer der aus dem Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

6. Mai:

Auerhaus

12. Mai:

Triangle Of Sadness

15. Mai:

Abseits des Lebens

26. Mai:

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

The Disaster Artist

Krimi

5. Mai:

The Fall: Tod in Belfast

Animation

12. Mai:

Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Disney+

Auch Disney+ nimmt diesen Monat wieder einige Neuheiten ins Programm auf. Mit dabei ist die Dokumentation Ed Sheeran: The Sum Of It All und die Action-Komödie American Born Chinese mit Michelle Yeoh. Außerdem kommen alle sieben Staffeln von Der Tatortreiniger und der Thriller Untreu zum Streamingdienst.

Komödie

5. Mai:

Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern

Planners – Staffel 1

10. Mai:

The Muppets Mayhem

Tiny Beautiful Things

Der Tatortreiniger – Staffel 1-7

12. Mai:

Meine Frau, die Spartaner und ich

17. Mai:

Up Here – Staffel 1

19. Mai:

White Men Can’t Jump

Action

26. Mai:

Street Kings

24. Mai:

American Born Chinese

31. Mai:

Ultra Violet & Black Scorpion – Staffel 1

Fantasy

19. Mai:

Noah

Science Fiction

4. Mai:

Star Wars: Visionen – Staffel 2

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi

12. Mai:

Crater

Thriller

5. Mai:

Untreu

Drama

3. Mai:

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 2

5. Mai:

John F. Kennedy – Tatort Dallas

10. Mai:

Lambert vs. Lambert – Staffel 1

17. Mai:

A Million Little Things – Staffel 4

31. Mai:

Will Trent

Krimi

17. Mai:

Justified – Staffel 1-6

Historie

2. Mai:

Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin

Anime

6. Mai:

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1

Doku

3. Mai:

Psy Summer Swag 2022

Ed Sheeran: The Sum Of It All

5. Mai:

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 1&2

10. Mai:

Born This Way – Staffel 1

12. Mai:

Explorer: Die tiefste Höhle

I Want a Baby

17. Mai:

Fabriken der Superlative – Staffel 1

26. Mai:

Wild Life: Ein Leben für die Natur

Reality-TV

24. Mai:

The Kardashians – Staffel 3

