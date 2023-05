Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 18.2023

Wir befinden uns im Mai und dieser startet ungewöhnlich ruhig in die Releasevorschau. Doch auch, wenn die erste Maiwoche nicht so viele Spiele zu bieten hat, sind sie es doch wert hier aufgelistet zu werden. Also starten wir mal mit ein wenig neuem Zockerfutter.

Die Releasevorschau tanzt in den Mai

Mirrored Souls (PC) – 1. Mai

Ein Einzelspieler-Koop-Platformer.

RICE (PC) – 1. Mai

Die Repetetive Indie Combat Experience ist ein Topdown Roguelite Bullet Hell Action-Titel, bei dem ihr euch vor einer Horde von Gegnern verteidigen müsst.

World Turtles (PC) – 1. Mai

Eine riesige Schildkröte schwebt durch das Weltall, während ihr auf ihrem Panzer eine Zivilisation errichtet.

Age of Wonders 4 (PC, PS5, XSX) – 2. Mai

Die legendäre Strategiereihe bekommt nach 10 Jahren einen vierten Teil.

Redfall (PC, XSX) – 2. Mai

Kooperative Vampirjagd in diesem Multiplayer-Shooter.

Showgunners (PC) – 2. Mai

In diesem dystopischen Szenario müsst ihr all eure Taktiken und Strategien einsetzen, um in einer Fernsehshow tödlichen Fallen zu entgehen und eure Kontrahent*innen auszuschalten.

Killbug (PC) – 3. Mai

Der Name des Spiels sagt alles, ihr müsst euch in diesem First Person Shooter gegen mörderische Insekten zur Wehr setzen.

Tape to Tape (PC) – 3. Mai

Das etwas andere Eishockey-Spiel, verpackt als Roguelite mit einer Menge Cartoongewalt.

Ravenlok (PC, Xbox One, XSX) – 4. Mai

Ein Action-Adventure über ein Mädchen, welches eine Fantasy-Welt voller Magie und gefährlicher Kreaturen erkundet.

Und so starten wir also in den Mai, mit einer etwas überschaubareren Releasevorschau, aber nicht mit weniger interessanten Spielen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken.

